Macau fecha todos os cassinos para conter surto de Covid-19

Nesta segunda-feira, 11, Macau fechou todos os seus cassinos pela primeira vez em mais de dois anos, enquanto autoridades lutam para conter o pior surto de coronavírus já registrado na cidade.

No maior centro de jogos de azar do mundo, seus mais de 30 cassinos, assim como outros negócios não essenciais, serão fechados por uma semana e a população não poderá sair de casa. Segundo o governo, a polícia vai monitorar o fluxo de pessoas nas ruas e quem desobedecer as regras sofrerá “punições severas”.

Hospitais, farmácias, supermercados e mercados de alimentos frescos são alguns dos serviços essenciais que podem permanecer abertos.

Macau registou cerca de 1.500 infeções por Covid-19 desde meados de junho. Cerca de 19.000 pessoas estão em quarentena obrigatória, segundo dados do governo.

Mais de 30 zonas da cidade, consideradas de alto risco, estão em lockdown, o que significa que ninguém pode entrar ou sair por pelo menos cinco dias. Embora o governo tenha dito que não ia impor um bloqueio em toda a cidade, as medidas rigorosas significam que, na prática, Macau está fechada.

Macau adere à política “Covid-zero” da China que visa erradicar todos os surtos, contrariando uma tendência global de tentar coexistir com o vírus.

Os cassinos foram fechados pela última vez em Macau em fevereiro de 2020 por 15 dias.

O governo havia hesitado anteriormente em fechar cassinos devido ao seu compromisso de proteger empregos. A indústria emprega a maior parte da população, direta ou indiretamente, e responde por mais de 80% das receitas do governo municipal.

Os cassinos de propriedade de Sands China, Wynn Macau, SJM Holdings, Galaxy Entertainment, Melco Resorts e MGM Resorts já estavam efetivamente fechados nas últimas semanas, sem jogadores e com o menor número de funcionários possível, conforme requisitos do governo para que as pessoas trabalhem de casa.

Analistas disseram que é provável que a suspensão possa ser estendida por mais algumas semanas, com uma recuperação na receita de jogos improvável até o final do terceiro ou quarto trimestre.

A frustração está aumentando com a maneira como o governo está lidando com o surto. Alguns moradores entraram em brigas nos centros de testes para a Covid-19, enquanto outros tiveram que fazer fila por mais de 20 horas para serem testados.

Os moradores de Macau serão obrigados a fazer testes em massa quatro vezes na semana, enquanto o governo tenta cortar as cadeias de transmissão. Os moradores já foram testados seis vezes desde meados de junho.

Mais de 90% dos 600.000 residentes de Macau estão totalmente vacinados contra a Covid-19, mas esta é a primeira vez que a cidade teve que lidar com a variante Ômicron, que se espalha rapidamente.

Dois hotéis em resorts de cassinos estão sendo usados ​​como hospitais, enquanto a cidade tenta aumentar a capacidade para lidar com o aumento de infecções.