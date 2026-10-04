Lula x Flávio: veja quem venceu na China, Austrália, Filipinas, Japão e em outros países

Antes mesmo de as urnas abrirem no Brasil neste domingo, 4, brasileiros em alguns países já haviam registrado seus votos. Ao todo, quase um milhão de cidadãos brasileiros estão aptos a votar no exterior, em 186 cidades de 134 países, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – o número representa pouco mais de 0,5% do total brasileiro e cresceu 358% desde 2010.

Como a votação no exterior acontece às 8h no horário local, algumas votações já foram encerradas, como na China, Austrália, Nova Zelândia e Filipinas. Brasileiros com domicílio eleitoral fora do país votam apenas para presidente e vice-presidente.

Segundo apuração do colunista Nelson de Sá, do UOL, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria conseguido mais de 70% dos votos nas três seções da China – o petista teria 268 votos, contra 98 de Flávio Bolsonaro. Lula também teria maioria dos votos na Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Malásia e Singapura.

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Já no Japão, onde a presença de brasileiros é alta, apuração parcial mostra Flávio à frente, com mais de 80% dos votos. O cenário de se repete nas Filipinas.

Segundo o TSE, mulheres correspondem a 57% do eleitorado brasileiro registrado no exterior, enquanto os homens representam 43%.

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