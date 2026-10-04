Lula x Flávio: veja quem venceu na China, Austrália, Filipinas, Japão e em outros países
Ao todo, quase um milhão de cidadãos brasileiros estão aptos a votar no exterior, em 186 cidades de 134 países.
Como a votação no exterior acontece às 8h no horário local, algumas votações já foram encerradas, como na China, Austrália, Nova Zelândia e Filipinas. Brasileiros com domicílio eleitoral fora do país votam apenas para presidente e vice-presidente.
Segundo apuração do colunista Nelson de Sá, do UOL, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria conseguido mais de 70% dos votos nas três seções da China – o petista teria 268 votos, contra 98 de Flávio Bolsonaro. Lula também teria maioria dos votos na Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Malásia e Singapura.
Já no Japão, onde a presença de brasileiros é alta, apuração parcial mostra Flávio à frente, com mais de 80% dos votos. O cenário de se repete nas Filipinas.
Segundo o TSE, mulheres correspondem a 57% do eleitorado brasileiro registrado no exterior, enquanto os homens representam 43%.