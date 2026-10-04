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Lula x Flávio: veja quem venceu na China, Austrália, Filipinas, Japão e em outros países

Ao todo, quase um milhão de cidadãos brasileiros estão aptos a votar no exterior, em 186 cidades de 134 países.

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 08h27 | Atualizado em 4 out 2026, 08h34
Lula, de chapéu de palha e camisa vermelha, fala ao microfone apontando o dedo, e Flávio Bolsonaro, de camisa clara, gesticula com as mãos segurando um microfone, com balões amarelos e verdes ao fundo
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro  (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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Antes mesmo de as urnas abrirem no Brasil neste domingo, 4, brasileiros em alguns países já haviam registrado seus votos. Ao todo, quase um milhão de cidadãos brasileiros estão aptos a votar no exterior, em 186 cidades de 134 países, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – o número representa pouco mais de 0,5% do total brasileiro e cresceu 358% desde 2010.

Como a votação no exterior acontece às 8h no horário local, algumas votações já foram encerradas, como na China, Austrália, Nova Zelândia e Filipinas. Brasileiros com domicílio eleitoral fora do país votam apenas para presidente e vice-presidente.

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Segundo apuração do colunista Nelson de Sá, do UOL, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria conseguido mais de 70% dos votos nas três seções da China – o petista teria 268 votos, contra 98 de Flávio Bolsonaro. Lula também teria maioria dos votos na Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Malásia e Singapura.

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Já no Japão, onde a presença de brasileiros é alta, apuração parcial mostra Flávio à frente, com mais de 80% dos votos. O cenário de se repete nas Filipinas.

Segundo o TSE, mulheres correspondem a 57% do eleitorado brasileiro registrado no exterior, enquanto os homens representam 43%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Eleições 2026
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