Lula sinaliza que vai procurar Trump, em meio a crise diplomática com os EUA

Em meio a uma crise diplomática com os Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na quarta-feira, 5, que pretende conversar com o líder americano, Donald Trump. A fala foi feita em entrevista ao canal Os Três Elementos.

“Na semana passada, liguei para o Xi Jinping para falar da necessidade de o Conselho de Segurança se reunir. Ontem falei com meu amigo Putin para eles se reunirem e vou falar com o Trump também”, afirmou o presidente, citando os líderes de China e Rússia. Lula frequentemente defende uma maior atuação da ONU na resolução de conflitos internacionais.

+ A reação de Lula à revogação de visto de embaixadora brasileira nos EUA

Reciprocidade contra os EUA

Na terça-feira, o governo brasileiro decidiu que adotará o princípio de reciprocidade diplomática contra os Estados Unidos em resposta à revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

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A medida dos EUA seria uma resposta ao fato de o governo Lula não ter concedido o aval diplomático para que Daniel Perez assuma a embaixada do país americano no Brasil. Em nota oficial, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República classificou a medida como parte de uma “escalada deliberada de medidas hostis” contra o Brasil e rejeitou os argumentos apresentados pelo governo americano para justificar a decisão.

No comunicado, o Palácio do Planalto afirma ainda que as duas justificativas apresentadas pelos Estados Unidos são “falsas”. O governo sustenta que o processo de concessão de agrément para embaixadores é confidencial, conforme estabelece o artigo 4 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, e argumenta que Washington tornou público o nome de seu indicado antes mesmo de formalizar o pedido de anuência ao governo brasileiro.

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Em entrevista ao canal de YouTube Meteoro Brasil, Lula afirmou que se trata de uma “atitude irresponsável, impensada” e um movimento “desnecessário”.

Brasil e Estados Unidos vivem uma fase de conflitos e de distanciamento, depois que o governo Trump decidiu aplicar duas rodadas de tarifas contra o setor produtivo brasileiro. Recentemente, o governo brasileiro negou visto a dois integrantes do governo americano que viriam ao Brasil para supostamente questionar o sistema eleitoral brasileiro.