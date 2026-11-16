🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Mundo

Lula se reúne com Pedro Sánchez às vésperas de eleição na Espanha

Visita encerra primeira viagem internacional do petista após sua reeleição; Direita espanhola critica aproximação com brasileiro

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 10h01
Presidente Lula e o premiê da Espanha, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, em Madri.
Presidente Lula e o premiê da Espanha, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, em Madri. (Eduardo Parra/Europa Press/Getty Images)
Continua após publicidade
Lula se reúne com Pedro Sánchez às vésperas de eleição na Espanha Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 16, com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, em Madri. O encontro ocorreu a treze dias das eleições parlamentares espanholas, nas quais o líder socialista tenta garantir sua permanência no poder.

Durante a reunião, os líderes discutiram o futuro das Nações Unidas, a ordem internacional e a defesa das instituições democráticas diante do avanço da extrema direita, além do fortalecimento dos vínculos econômicos e sociais entre Brasil e Espanha.

A visita foi articulada pelo PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), que busca aproveitar a repercussão da reeleição de Lula para mobilizar seus eleitores. O partido aparece atrás do conservador PP (Partido Popular) nas pesquisas. 

Lula deveria participar de um ato de campanha ao lado de Sánchez, mas o evento foi cancelado por causa da rouquidão do presidente brasileiro. Segundo o jornal El País, as negociações para organizar a visita se estenderam por mais de duas semanas.

Siga
Continua após a publicidade

A presença de Lula instigou ataques de adversários de Sánchez. A presidente da Comunidade de Madri, Isabel Díaz Ayuso, do PP, afirmou que o brasileiro estaria no país para dar ao aliado “conselhos sobre como se vive na prisão”. Já o eurodeputado Hermann Tertsch, do partido ultradireitista Vox, acusou Lula, sem apresentar provas, de ensinar ao premiê práticas de fraude eleitoral.

Madri é a última etapa da primeira viagem internacional de Lula após a reeleição. Antes de chegar à Espanha, o presidente participou da COP31, na Turquia, e da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), nas Filipinas. Na manhã desta segunda-feira, Lula cumprimentou brasileiros que o aguardavam na porta do hotel e tirou fotos antes de seguir para a sede do governo espanhol.

Continua após a publicidade

Campanha de Sánchez

A vitória do petista sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL), depois de terminar o primeiro turno atrás do adversário, passou a ser usada por Sánchez e outras figuras da esquerda mundo afora como exemplo de uma possível recuperação eleitoral. No governo desde 2018, o espanhol tenta estimular a participação dos eleitores em um país onde o voto não é obrigatório.

A aproximação também alcança a esfera digital. O deputado federal André Janones (Rede-MG), que atuou na mobilização da campanha brasileira pelo WhatsApp, acompanhou a comitiva a Madri. Inspirados no canal Exército do Lula, os socialistas espanhóis apostam no grupo “La Fuerza da la Gente”, que já ultrapassa 77 mil seguidores. Nesta segunda-feira, o canal incentivou a publicação de fotos com o gesto de “fazer o L” para receber o brasileiro.

Continua após a publicidade

Sánchez antecipou para 29 de novembro as eleições que estavam previstas para 2027, em meio a protestos contra o custo da moradia. A mobilização ganhou força após a morte de Maricarmen Abascal, de 87 anos, dias depois de ser despejada do apartamento onde havia vivido por sete décadas.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Espanha
Luiz Inácio Lula da Silva
Madri
Pedro Sanchez
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).