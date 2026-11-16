Lula se reúne com Pedro Sánchez às vésperas de eleição na Espanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 16, com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, em Madri. O encontro ocorreu a treze dias das eleições parlamentares espanholas, nas quais o líder socialista tenta garantir sua permanência no poder.

Durante a reunião, os líderes discutiram o futuro das Nações Unidas, a ordem internacional e a defesa das instituições democráticas diante do avanço da extrema direita, além do fortalecimento dos vínculos econômicos e sociais entre Brasil e Espanha.

A visita foi articulada pelo PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), que busca aproveitar a repercussão da reeleição de Lula para mobilizar seus eleitores. O partido aparece atrás do conservador PP (Partido Popular) nas pesquisas.

Lula deveria participar de um ato de campanha ao lado de Sánchez, mas o evento foi cancelado por causa da rouquidão do presidente brasileiro. Segundo o jornal El País, as negociações para organizar a visita se estenderam por mais de duas semanas.

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A presença de Lula instigou ataques de adversários de Sánchez. A presidente da Comunidade de Madri, Isabel Díaz Ayuso, do PP, afirmou que o brasileiro estaria no país para dar ao aliado “conselhos sobre como se vive na prisão”. Já o eurodeputado Hermann Tertsch, do partido ultradireitista Vox, acusou Lula, sem apresentar provas, de ensinar ao premiê práticas de fraude eleitoral.

Madri é a última etapa da primeira viagem internacional de Lula após a reeleição. Antes de chegar à Espanha, o presidente participou da COP31, na Turquia, e da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), nas Filipinas. Na manhã desta segunda-feira, Lula cumprimentou brasileiros que o aguardavam na porta do hotel e tirou fotos antes de seguir para a sede do governo espanhol.

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Campanha de Sánchez

A vitória do petista sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL), depois de terminar o primeiro turno atrás do adversário, passou a ser usada por Sánchez e outras figuras da esquerda mundo afora como exemplo de uma possível recuperação eleitoral. No governo desde 2018, o espanhol tenta estimular a participação dos eleitores em um país onde o voto não é obrigatório.

A aproximação também alcança a esfera digital. O deputado federal André Janones (Rede-MG), que atuou na mobilização da campanha brasileira pelo WhatsApp, acompanhou a comitiva a Madri. Inspirados no canal Exército do Lula, os socialistas espanhóis apostam no grupo “La Fuerza da la Gente”, que já ultrapassa 77 mil seguidores. Nesta segunda-feira, o canal incentivou a publicação de fotos com o gesto de “fazer o L” para receber o brasileiro.

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Sánchez antecipou para 29 de novembro as eleições que estavam previstas para 2027, em meio a protestos contra o custo da moradia. A mobilização ganhou força após a morte de Maricarmen Abascal, de 87 anos, dias depois de ser despejada do apartamento onde havia vivido por sete décadas.