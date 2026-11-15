Lula se manifesta sobre sua rouquidão e faz piada com fim da 6×1
Presidente voltou a falar depois de cancelar dois discursos por problemas com a voz
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou neste domingo, 15, durante viagem oficial às Filipinas para a cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), a rouquidão que o forçou a cancelar dois discursos no encontro. Em um vídeo gravado para as redes sociais, o petista também fez piada sobre o fim da escala 6×1 e sua agenda atarefada no exterior.
“Eu continuo rouco e esse rouco é o rouco da vitória, tá? Por isso eu estou feliz com essa rouquidão minha”, afirmou. O presidente também brincou que o fim da 6×1, aprovado no Congresso com o apoio do governo, não valeu para ele. “Eu estou aqui trabalhando. A minha escala 6×1 foi só para me enganar porque eu estou trabalhando aqui 8×8.”
O que Lula disse sobre a cúpula e o tarifaço de Trump?
Lula citou o tarifaço imposto ao Brasil pelo governo de Donald Trump ao defender a importância de diversificar as parcerias comerciais do país. “O Brasil aprendeu uma lição extraordinária depois que os Estados Unidos resolveu fazer o tarifaço”, disse Lula. “Ao invés da gente ficar chorando ou implorando que o governo americano tivesse dó do Brasil, a gente resolveu procurar outros parceiros para vender e comprar.”
O presidente declarou que, por causa dessa atitude, o Brasil ampliou os negócios com outros países, citando China, Indonésia e Alemanha, entre outros. “O resultado dessa política é que depois do tarifaço o nosso comércio com os EUA hoje significa 9,2% do nosso comércio mundial. Caiu. Mas enquanto caiu com os EUA, o nosso comércio aumentou quase 20% com a China, 15% com a Indonésia, 15,8% com a Alemanha, 13% com o Vietnã e, em cinquenta países, o nosso comércio aumentou em média 10,5%”, disse ele.
Lula acrescentou que, como resultado final, o país viu o seu superávit comercial subir depois do tarifaço de Trump. “Nós, que tínhamos superávit comercial de R$ 50 bilhões, estamos tendo de R$ 80 bilhões. Por que isso aconteceu? Porque ao invés de ficar chorando nós fomos à luta provar que o multilateralismo é mais eficaz que o unilateralismo.”