Lula se encontra com Delcy Rodríguez pela primeira vez desde captura de Maduro
Ele conversou pessoalmente com a líder interina da Venezuela na COP31, na Turquia
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, comprometeram-se nesta quarta-feira, 11, a retomar a relação bilateral, em seu primeiro encontro desde que a venezuelana assumiu o cargo após a captura do ex-ditador Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.
O encontro ocorreu em Antalya, na Turquia, à margem da COP31, a conferência climática das Nações Unidas, para onde Lula viajou em sua primeira viagem desde que foi reeleito, no fim de outubro.
Ambos “expressaram disposição em retomar plenamente o relacionamento bilateral, no mais alto nível”, informou o governo brasileiro em comunicado. Também discutiram a ampliação dos investimentos brasileiros no setor petrolífero venezuelano e concordaram com uma visita a Caracas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, antes do fim do ano, segundo o comunicado.
Tensão
Lula, antigo aliado de Maduro, distanciou-se do líder chavista após as eleições de julho de 2024, cujo resultado o Brasil nunca reconheceu, em meio a denúncias de fraude.
No entanto, o presidente condenou a detenção de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, durante uma operação militar americana em Caracas, em 3 de janeiro, que classificou como uma “gravíssima afronta” à soberania venezuelana.
Desde então, Rodríguez governa sob forte pressão dos Estados Unidos, cedendo a diversas demandas do presidente Donald Trump, em especial no setor petrolífero.
Lula manteve contato telefônico com ela desde os primeiros dias de seu mandato interino e, em junho, anunciou o envio de ajuda para atender às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela.
Está previsto que Rodríguez faça um pronunciamento nesta quinta-feira na cúpula climática.
(Com informações da AFP)