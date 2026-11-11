Lula se encontra com Delcy Rodríguez pela primeira vez desde captura de Maduro

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O presidente Lula e a líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, comprometeram-se a retomar as relações bilaterais em seu primeiro encontro na COP31. Discutiram a ampliação de investimentos brasileiros no setor petrolífero venezuelano e a visita do ministro de Minas e Energia a Caracas, marcando um passo importante para reatar laços.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, comprometeram-se nesta quarta-feira, 11, a retomar a relação bilateral, em seu primeiro encontro desde que a venezuelana assumiu o cargo após a captura do ex-ditador Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

O encontro ocorreu em Antalya, na Turquia, à margem da COP31, a conferência climática das Nações Unidas, para onde Lula viajou em sua primeira viagem desde que foi reeleito, no fim de outubro.

Ambos “expressaram disposição em retomar plenamente o relacionamento bilateral, no mais alto nível”, informou o governo brasileiro em comunicado. Também discutiram a ampliação dos investimentos brasileiros no setor petrolífero venezuelano e concordaram com uma visita a Caracas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, antes do fim do ano, segundo o comunicado.

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Tensão

Lula, antigo aliado de Maduro, distanciou-se do líder chavista após as eleições de julho de 2024, cujo resultado o Brasil nunca reconheceu, em meio a denúncias de fraude.

No entanto, o presidente condenou a detenção de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, durante uma operação militar americana em Caracas, em 3 de janeiro, que classificou como uma “gravíssima afronta” à soberania venezuelana.

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Desde então, Rodríguez governa sob forte pressão dos Estados Unidos, cedendo a diversas demandas do presidente Donald Trump, em especial no setor petrolífero.

Lula manteve contato telefônico com ela desde os primeiros dias de seu mandato interino e, em junho, anunciou o envio de ajuda para atender às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela.

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Está previsto que Rodríguez faça um pronunciamento nesta quinta-feira na cúpula climática.

Os desafios do governo Lula 4

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(Com informações da AFP)