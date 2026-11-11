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Lula se encontra com Delcy Rodríguez pela primeira vez desde captura de Maduro

Ele conversou pessoalmente com a líder interina da Venezuela na COP31, na Turquia

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 17h57 | Atualizado em 11 nov 2026, 22h26
Delcy Rodríguez e Lula em encontro durante a COP31
Delcy Rodríguez e Lula em encontro durante a COP31 (Presidência da República/Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Lula se encontra com Delcy Rodríguez pela primeira vez desde captura de Maduro Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, comprometeram-se nesta quarta-feira, 11, a retomar a relação bilateral, em seu primeiro encontro desde que a venezuelana assumiu o cargo após a captura do ex-ditador Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

O encontro ocorreu em Antalya, na Turquia, à margem da COP31, a conferência climática das Nações Unidas, para onde Lula viajou em sua primeira viagem desde que foi reeleito, no fim de outubro.

Delcy Rodríguez
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez (JUAN BARRETO/AFP)

Ambos “expressaram disposição em retomar plenamente o relacionamento bilateral, no mais alto nível”, informou o governo brasileiro em comunicado. Também discutiram a ampliação dos investimentos brasileiros no setor petrolífero venezuelano e concordaram com uma visita a Caracas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, antes do fim do ano, segundo o comunicado.

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Tensão

Lula, antigo aliado de Maduro, distanciou-se do líder chavista após as eleições de julho de 2024, cujo resultado o Brasil nunca reconheceu, em meio a denúncias de fraude.

No entanto, o presidente condenou a detenção de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, durante uma operação militar americana em Caracas, em 3 de janeiro, que classificou como uma “gravíssima afronta” à soberania venezuelana.

CAPTURADO - Maduro, algemado, a caminho do tribunal: fim da linha do homem que aterrorizou e levou o país para o abismo econômico e político
Maduro, algemado, a caminho do tribunal: fim da linha do homem que aterrorizou e levou o país para o abismo econômico e político (XNY/Star Max/Getty Images)
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Desde então, Rodríguez governa sob forte pressão dos Estados Unidos, cedendo a diversas demandas do presidente Donald Trump, em especial no setor petrolífero.

Lula manteve contato telefônico com ela desde os primeiros dias de seu mandato interino e, em junho, anunciou o envio de ajuda para atender às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela.

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Está previsto que Rodríguez faça um pronunciamento nesta quinta-feira na cúpula climática.

Os desafios do governo Lula 4

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(Com informações da AFP)

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TAGS:
Delcy Rodríguez
Luiz Inácio Lula da Silva
Nicolás Maduro
Venezuela
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