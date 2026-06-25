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Lula evita parabenizar Espriella e sublinha que relação com Colômbia ‘transcende ideologias’

Candidato de extrema direita venceu uma das eleições presidenciais mais apertadas da história recente do país

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 09h57
Homem idoso, calvo e com barba grisalha, veste terno azul-marinho e gravata estampada, olhando para a esquerda com expressão séria
O presidente Lula no G7 - 16/06/2026 (LUDOVIC MARIN/AFP)
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Após a vitória do conservador Abelardo de la Espriella nas eleições presidenciais da Colômbia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta quinta-feira, 25, o povo colombiano pelo “processo democrático e soberano”, mas evitou cumprimentar o direitista.

Em publicação na rede social X (ex-Twitter), Lula destacou a importância da relação bilateral entre os dois países e defendeu que a amizade entre Brasil e Colômbia “transcende ideologias”.

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“Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. A amizade entre o Brasil e a Colômbia, que transcende ideologias, é fundamental para a superação de desafios comuns como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado. Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos”, escreveu o petista.

+ Quem é Abelardo de la Espriella, o novo presidente de extrema direita da Colômbia

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Eleições na Colômbia

A declaração ocorre após a confirmação da vitória de Espriella em uma das eleições mais apertadas da história recente da Colômbia. De acordo com os números oficiais, o candidato de extrema direita recebeu 12,95 milhões de votos, o equivalente a 49,66% dos votos válidos. Seu adversário, o esquerdista Iván Cepeda, obteve 12,70 milhões de votos, ou 48,70%, uma diferença de cerca de 250 mil votos.

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Na quarta-feira 24, Cepeda reconheceu oficialmente a vitória de Espriella na disputa presidencial. Em pronunciamento, o senador afirmou que aceita o resultado da apuração oficial e declarou que o adversário é o novo presidente do país.

O reconhecimento da derrota por Cepeda contrasta com a postura adotada nos últimos dias pelo presidente Gustavo Petro. O mandatário vinha questionando o resultado eleitoral e argumentando que a margem estreita exigia cautela antes da proclamação de um vencedor.

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Apesar das declarações polêmicas, Petro anunciou na terça-feira 23 o início do processo de transição para o governo eleito. Em mensagens publicadas nas redes sociais, o presidente afirmou que começava seu processo de retirada do poder e indicou a possibilidade de uma “resistência pacífica” para defender o legado de sua gestão. “Começa a transição e minha retirada, e talvez a resistência pacífica”, escreveu.

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