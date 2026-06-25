Lula evita parabenizar Espriella e sublinha que relação com Colômbia ‘transcende ideologias’

Após a vitória do conservador Abelardo de la Espriella nas eleições presidenciais da Colômbia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta quinta-feira, 25, o povo colombiano pelo “processo democrático e soberano”, mas evitou cumprimentar o direitista.

Em publicação na rede social X (ex-Twitter), Lula destacou a importância da relação bilateral entre os dois países e defendeu que a amizade entre Brasil e Colômbia “transcende ideologias”.

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“Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. A amizade entre o Brasil e a Colômbia, que transcende ideologias, é fundamental para a superação de desafios comuns como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado. Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos”, escreveu o petista.

+ Quem é Abelardo de la Espriella, o novo presidente de extrema direita da Colômbia

Eleições na Colômbia

A declaração ocorre após a confirmação da vitória de Espriella em uma das eleições mais apertadas da história recente da Colômbia. De acordo com os números oficiais, o candidato de extrema direita recebeu 12,95 milhões de votos, o equivalente a 49,66% dos votos válidos. Seu adversário, o esquerdista Iván Cepeda, obteve 12,70 milhões de votos, ou 48,70%, uma diferença de cerca de 250 mil votos.

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Na quarta-feira 24, Cepeda reconheceu oficialmente a vitória de Espriella na disputa presidencial. Em pronunciamento, o senador afirmou que aceita o resultado da apuração oficial e declarou que o adversário é o novo presidente do país.

O reconhecimento da derrota por Cepeda contrasta com a postura adotada nos últimos dias pelo presidente Gustavo Petro. O mandatário vinha questionando o resultado eleitoral e argumentando que a margem estreita exigia cautela antes da proclamação de um vencedor.

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Apesar das declarações polêmicas, Petro anunciou na terça-feira 23 o início do processo de transição para o governo eleito. Em mensagens publicadas nas redes sociais, o presidente afirmou que começava seu processo de retirada do poder e indicou a possibilidade de uma “resistência pacífica” para defender o legado de sua gestão. “Começa a transição e minha retirada, e talvez a resistência pacífica”, escreveu.