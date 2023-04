Lula entra na lista das 100 pessoas mais influentes da revista ‘Time’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou na lista de 2023 das cem pessoas mais influentes da revista Time, divulgada nesta quinta-feira, 13.

Também estão na seleção os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, da Colômbia, Gustavo Petro, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e a esposa do presidente da Ucrânia, Olena Zelenska.

Anualmente, a publicação escolhe personalidades mundiais de diversos setores – político, cultural, do ativismo e da tecnologia – que se destacaram de alguma forma ao longo do ano, seja positiva ou negativamente.

O texto que explica a escolha de Lula é assinado pelo ex-vice presidente dos Estados Unidos, Al Gore. O político afirma que, “depois de anos de destruição de degradação ambientais endossada pelo estado, a população brasileira escolheu um novo caminho, elegendo um campeão climático”.

Gore também afirmou que Lula renovou os compromissos do Brasil com a democracia, a justiça e com políticas econômicas igualitárias, mas que sua área de maior impacto será no combate às crises do clima e biodiversidade. A justificativa ressalta ainda o compromisso de Lula de preservar a Amazônia e lembra resultados de suas gestões anteriores, alegando que ele foi responsável por reduzir o desmatamento da floresta tropical em 72%.

“A liderança do presidente Lula será fundamental nesta década decisiva para a ação climática”, afirmou o político americano.

Em 2011, a ex-presidente Dilma Rousseff entrou na lista da Time naquele ano. O ex-presidente Jair Bolsonaro também já foi eleito a personalidade do ano em 2021 pela publicação americana, que o chamou de “líder controverso”.

“Recentemente, Bolsonaro esteve na mira do Suprema Corte brasileira, que ordenou uma investigação sobre comentários falsos alegando ligação entre a vacina contra a Covid-19 e a Aids”, escreveu a revista, à época.

A Time também elencou na lista deste ano o rei Charles III, que assumiu a coroa do Reino Unido após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, em setembro do ano passado. Além dele, se destaca o escritor Salman Rushdie, o autor de “Versos Satânicos”, esfaqueado em um evento em Nova York em agosto de 2022, anos depois do então líder do Irã emitir um pedido de morte a ele.

O ator chileno Pedro Pascal, estrela de séries como “Narcos” e “The Last of Us”, foi nomeado um dos cem deste ano. O bilionário e dono do Twitter, Elon Musk, também integra o elenco – talvez mais por motivos negativos do que positivos.