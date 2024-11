Lula e Xi Jinping assinam 37 acordos de cooperação, mas Nova Rota da Seda fica de fora

Em Brasília, o presidente Luiz Inácio da Silva e o presidente da China, Xi Jinping, assinaram 37 acordos de cooperação nesta quarta-feira, 20, com uma extensão que abrange mais de 15 áreas, incluindo intercâmbio educacional, cooperação tecnológica, desenvolvimento sustentável e agronegócio. No entanto, a adesão plena à Iniciativa Cinturão e Rota (BRI), um projeto trilionário chinês conhecido como “Nova Rota da Seda”, ficou de fora.

“O presidente Xi e eu decidimos elevar a parceria estratégica global ao patamar de comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável”, disse Lula após a bilateral. “Estamos determinados a alicerçar nossa cooperação pelos próximos 50 anos em áreas como infraestrutura sustentável, transição energética, inteligência artificial, economia digital, saúde e aeroespacial.”

O governo brasileiro optou por não aderir integralmente à Nova Rota da Seda, programa iniciado em 2013 e que prevê construções e investimentos para ampliar a presença chinesa mundo afora, por não enxergar benefícios concretos para o país. O petista escolheu, então, assinar um plano de “sinergias”, que abrange o Programa de Aceleração do Crescimento, o Plano Nova Indústria Brasil, o Plano de Transformação Ecológica, o Programa Rotas da Integração Sul-americana.

“Para dar concretude às sinergias, uma força-tarefa sobre cooperação financeira e outra sobre desenvolvimento produtivo e Sustentável serão estabelecidas e deverão apresentar projetos prioritários em até dois meses”, explicou Lula.

Economia e diplomacia

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Apenas entre janeiro a outubro deste ano, as exportações brasileiras ao gigante asiático chegaram a US$ 83,4 bilhões, enquanto as importações ficaram US$ 52,9 bilhões. Os números do Ministério das Relações Exteriores (MRE) representam um superávit de US$ 30,4 bilhões. Mas, segundo Lula, os dois países apresentam mais interesses em comum, além da economia.

“China e Brasil colocam a paz, a diplomacia e o diálogo em primeiro lugar. Os entendimentos comuns para a crise na Ucrânia são exemplos da convergência de visões em matéria de segurança internacional. Jamais venceremos o flagelo da fome em meio à insensatez das guerras”, afirmou.

“A Aliança Global contra a Fome é uma das iniciativas mais importantes da presidência brasileira do G20. A China foi parceiro de primeira hora nessa empreitada para devolver a dignidade aos 733 milhões de pessoas que passam fome no mundo, em pleno século 21”, acrescentou Lula.