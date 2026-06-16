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Lula e Trump não se cumprimentam durante foto do G7, na França

Desencontro se dá em meio às tentativas de viabilizar encontro para tratar do novo tarifaço

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 12h16 | Atualizado em 16 jun 2026, 13h26
'Foto de família': líderes do G7 e convidados em Evian, na França. 16/06/2026
'Foto de família': líderes do G7 e convidados em Evian, na França. 16/06/2026 (LUDOVIC MARIN / POOL/AFP)
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Lula e Trump não se cumprimentam durante foto do G7, na França Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, não se cumprimentaram durante a “foto de família” dos líderes presentes no encontro dos países do G7 e convidados, na França, nesta terça-feira, 16.

Ao chegar, Lula cumprimentou o português António Costa, presidente do Conselho Europeu, e seguiu para falar com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente do Egito, Abdel Fatah Al-Sisi. Ao mesmo tempo, Trump conversava com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung.

Durante a fotografia oficial, Lula ficou posicionado ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. De lá todos seguiram para uma reunião a portas fechadas.

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Apesar do desencontro durante a foto, auxiliares ouvidos pela coluna Radar, de VEJA, afirmaram que o presidente brasileiro antecipou a ida à reunião do G7 para tentar viabilizar um encontro bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar do novo tarifaço.

Com a conversa, Lula quer ter um termômetro sobre o sentimento de Trump em relação às sugestões de novo tarifaço de 25% a produtos brasileiros feitas por Jamieson Greer, chefe do escritório comercial dos Estados Unidos.

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A investigação conduzida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) cita “políticas e práticas do Brasil relacionados ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico”, o Pix, além de “tarifas preferenciais desleais, aplicação de medidas anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, e desmatamento ilegal”. O prazo para que sejam tomadas medidas corretivas expira em 15 de julho de 2026.

Antes da entrada em vigor do novo tarifaço proposto, o cronograma do governo americano prevê audiências e consultas públicas. Até 22 de junho de 2026: os interessados ​​devem enviar seus pedidos de comparecimento à audiência, juntamente com um resumo do depoimento; 1º de julho de 2026: Prazo para o envio de comentários por escrito sobre as medidas; 6 de julho de 2026: O USTR realizará uma audiência sobre a ação proposta; 15 de julho de 2026: Prazo final para a definição e aplicação das medidas corretivas contra o Brasil.

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