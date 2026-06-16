Lula e Trump não se cumprimentam durante foto do G7, na França

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Lula e Trump não se cumprimentaram na foto oficial do G7, na França. Apesar do desencontro, o presidente brasileiro antecipou sua ida para o evento buscando um encontro bilateral com o líder americano. O objetivo é discutir o novo tarifaço de 25% sugerido pelos EUA a produtos brasileiros, incluindo questões como Pix e desmatamento.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, não se cumprimentaram durante a “foto de família” dos líderes presentes no encontro dos países do G7 e convidados, na França, nesta terça-feira, 16.

Ao chegar, Lula cumprimentou o português António Costa, presidente do Conselho Europeu, e seguiu para falar com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente do Egito, Abdel Fatah Al-Sisi. Ao mesmo tempo, Trump conversava com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung.

Durante a fotografia oficial, Lula ficou posicionado ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. De lá todos seguiram para uma reunião a portas fechadas.

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Apesar do desencontro durante a foto, auxiliares ouvidos pela coluna Radar, de VEJA, afirmaram que o presidente brasileiro antecipou a ida à reunião do G7 para tentar viabilizar um encontro bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar do novo tarifaço.

Com a conversa, Lula quer ter um termômetro sobre o sentimento de Trump em relação às sugestões de novo tarifaço de 25% a produtos brasileiros feitas por Jamieson Greer, chefe do escritório comercial dos Estados Unidos.

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A investigação conduzida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) cita “políticas e práticas do Brasil relacionados ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico”, o Pix, além de “tarifas preferenciais desleais, aplicação de medidas anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, e desmatamento ilegal”. O prazo para que sejam tomadas medidas corretivas expira em 15 de julho de 2026.

Antes da entrada em vigor do novo tarifaço proposto, o cronograma do governo americano prevê audiências e consultas públicas. Até 22 de junho de 2026: os interessados ​​devem enviar seus pedidos de comparecimento à audiência, juntamente com um resumo do depoimento; 1º de julho de 2026: Prazo para o envio de comentários por escrito sobre as medidas; 6 de julho de 2026: O USTR realizará uma audiência sobre a ação proposta; 15 de julho de 2026: Prazo final para a definição e aplicação das medidas corretivas contra o Brasil.

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