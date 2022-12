Lula e premiê britânico conversam pela primeira vez desde as eleições

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, conversou nesta sexta-feira, 9, com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e reiterou suas felicitações, com os dois líderes concordando com a importância de promover os valores democráticos.

Na conversa, Sunak e Lula discutiram planos para fortalecer a cooperação entre as duas nações para abordar prioridades compartilhadas, como por exemplo a expansão do trabalho que realizam para continuar com a preservação dos recursos naturais do planeta.

Desse modo, o presidente eleito atualizou o líder britânico sobre seus planos para preservar a Floresta Amazônica e para realizar a transição para uma economia mais verde, pauta que tem sido fundamental entre os países europeus.

Por fim, os dois chefes de Estado desejaram sorte em suas respectivas partidas das quartas de finais da Copa do Mundo de 2022. O Brasil, no entanto, foi eliminado para a Croácia nos pênaltis, enquanto a seleção britânica enfrenta a França no próximo sábado, 10.