Lula e dirigentes de esquerda cumprimentam Petro por vitória na Colômbia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à Presidência nas eleições de outubro, cumprimentou o presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, primeiro líder de esquerda a vencer uma eleição presidencial no país vizinho. Petro, do Pacto Histórico, derrotou Rodolfo Hernández, da Liga de Governantes Anticorrupção, no segundo turno das eleições, realizado neste domingo, 19. O presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não se manifestou.

“Felicito calorosamente os companheiros @petrogustavo, @FranciaMarquezM e todo o povo colombiano pela importante vitória nas eleições deste domingo. Desejo sucesso a Petro em seu governo. A sua vitória fortalece a democracia e as forças progressistas na América Latina”, escreveu Lula em sua conta no Twitter.

Outros líderes da esquerda latino-americana também saudaram o colombiano pelas redes sociais. Nicolás Maduro, da Venezuela, parabenizou Petro e sua vice, Francia Márquez, “pela vitória histórica”. “Escutou-se a vontade do povo colombiano, que saiu em defesa do caminho da democracia e da paz. Novos tempos estão à vista para este país irmão”, declarou Maduro.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, também classificou a vitória de Petro como “histórica”. Gabriel Boric, do Chile, escreveu no Twitter que conversou com o colombiano por telefone e que a eleição é uma “alegria para a América Latina”. “Trabalharemos juntos pela unidade do nosso continente nos desafios de um mundo que muda velozmente. Sigamos!”, afirmou.