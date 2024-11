Lula e Biden discutem situação na Venezuela e anunciam parceria energética

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva almoçou nesta terça-feira, 19, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pouco após o encerramento da cúpula de líderes do G20. Durante o encontro, os dois discutiram a relação estratégica entre os países, esforços no combate à fome e à pobreza, assim como a situação na Venezuela.

“Os dois líderes ressaltaram seu compromisso com as instituições democráticas e o Estado de Direito, tanto em casa quanto no exterior”, de acordo com nota enviada pelo governo americano sobre o encontro. “Nas Américas, concordaram em continuar consultando sobre a situação na Venezuela e pediram que a vontade democrática do povo venezuelano seja respeitada e o fim da repressão política.

Os presidentes também anunciaram, após o encontro, “uma nova parceria para a transição energética justa entre Brasil e Estados Unidos”.

“Essa nova parceria apresenta uma oportunidade estratégica a fim de fortalecer a cooperação bilateral em desenvolvimento industrial limpo, alavancando complementaridades entre nossos setores público e privado”, segundo texto de anúncio da iniciativa.

Os dois lados anunciam sua intenção, em particular, de concentrar a coordenação em três pilares: produção e implementação de energia limpa, desenvolvimento da cadeia de suprimentos de tecnologia de energia limpa, e industrialização verde.

A partir dos três pontos, os governos “pretendem mobilizar todas as agências governamentais relevantes em nossos países a fim de moldar e acelerar transições energéticas justas e inclusivas, e fornecer os sinais necessários para que as partes interessadas dos setores público e privado participem plenamente desse esforço”.