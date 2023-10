Lula: Brasil não poupará esforços contra escalada do conflito em Israel

Atualizado em 7 out 2023, 14h12 - Publicado em 7 out 2023, 14h02

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou sobre os ataques a Israel que deixaram mais de 100 mortos e ao menos 779 feridos. Em uma rede social, o presidente disse que o Brasil atuará para evitar a escalada do conflito no país, que foi bombardeado pelo grupo islâmico Hamas neste sábado, 7. “O Brasil não poupará esforços, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU”, escreveu o líder brasileiro.

Lula também conclamou a comunidade internacional para trabalhar na resolução do conflito, “para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado Palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados”, disse o presidente.

Ele ainda enviou uma mensagem de solidariedade às vítimas e repudiou o terrorismo contra Israel. “Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas.”

Na manhã deste sábado, o governo brasileiro declarou que condena o ataque contra Israel em documento assinado pelo Ministério das Relações Exteriores, que informou ainda não ter informações sobre vítimas brasileiras.

O Itamaraty também informou que o Brasil, que ocupa a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, convocará reunião de emergência da ONU.