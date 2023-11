Lula diz que Israel ‘também está cometendo vários atos de terrorismo’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a subir o tom contra Israel ao receber o grupo de 32 repatriados da Faixa de Gaza na noite desta segunda-feira, 13. “Eu nunca vi uma violência tão brutal, tão desumana, contra inocentes”, disse em pronunciamento na Base Aérea de Brasília.

“Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, que as mulheres não estão em guerra, ao não levar em conta que eles não estão matando soldados, estão matando junto crianças”, continuou. “Já são mais de 5 mil crianças. Tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros.”

Mais cedo nesta segunda, o presidente já havia criticado Israel, afirmando que forças israelenses “estão matando inocentes sem nenhum critério” e usando bombas “onde tem criança, onde tem hospital”.

Segunda lista de Gaza

Na Base Aérea, Lula também afirmou que o governo federal vai manter os esforços para trazer outros familiares dos 32 repatriados que tenham ficado na Faixa de Gaza, palco do conflito entre Israel e Hamas.

Diante do grupo, o presidente afirmou que o governo firma o “compromisso” de tentar a aprovação de uma segunda lista de interessados em vir para o Brasil. “Mesmo que seja nascido lá, que seja palestino de origem, a gente vai buscar. Se os parentes estiverem aqui e pedirem, a gente vai tentar trazer, é um compromisso que nós fizemos”, disse Lula.

