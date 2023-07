Lula diz na Europa que Brasil ‘vai cumprir sua parte’ na questão do clima

Após encontro bilateral com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta segunda-feira, 17, em Bruxelas, na Bélgica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil está disposto a exercer o seu compromisso na questão climática. O brasileiro está na Europa para participar da cúpula de países da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e da União Europeia. Juntos, os blocos reúnem sessenta países.

“O Brasil vai cumprir com sua parte. É compromisso assumido, compromisso de fé. Queremos discutir com o mundo a preservação da floresta”, disse Lula após a reunião no Edifício Le Berlaymont, que ocorreu ainda na madrugada desta segunda, no horário de Brasília. “O Brasil tem forte tendência em energia renovável. Temos um programa de transição energética que queremos compartilhar”, acrescentou o petista, que ainda fará sete reuniões bilaterais até voltar ao Brasil na quarta-feira, 19.

No seu discurso de abertura, Von Der Leyen enfatizou a importância do acordo entre o Mercosul e a União Europeia para “conectar mais nossos povos e nossas empresas”. “Sua presença é histórica. Precisamos de amigos nesta época ainda incerta. É um impacto positivo para nossas duas regiões. Queremos discutir como conectar mais nossos povos e nossas empresas. Tudo isso é possível se concluirmos acordo com o Mercosul. Queremos ser parceiros e que possamos chegar a um acordo que beneficie a todos. A UE quer investir na América Latina e no Caribe, criar bons empregos. Queremos discutir como alcançar resultados”, afirmou.

O Brasil havia deixado a Celac durante a gestão de Jair Bolsonaro e voltou após a posse de Lula.