Lula discursa na Assembleia-Geral da ONU; acompanhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa nesta terça-feira, 24, na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. O Brasil é tradicionalmente o primeiro a país a se pronunciar no púlpito no encontro da ONU.

Em uma cúpula que acontece em meio à escalada de tensão no Oriente Médio, com temores de um conflito em larga escala entre Israel e o Hezbollah no Líbano, Lula deve voltar a criticar o atual modelo de governança global. O líder brasileiro tem apontado em diversas ocasiões para a incapacidade da ONU em resolver os conflitos pelo mundo. Além disso, Lula também deve fazer um alerta sobre o avanço da crise climática, que já afeta o Brasil com o impacto da seca no país.