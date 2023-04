Lula chega à Espanha para atrair ‘nova onda de investimentos’ no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à Espanha nesta terça-feira, 25, para a reta final da viagem à Europa, após passar quatro dias em Portugal.

Entre os muitos compromissos oficiais na agenda do presidente, ele deve almoçar ou jantar em Madri com o rei Felipe VI, e também terá um encontro com centrais sindicais espanholas em Madri nesta terça-feira. Depois, participa do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Espanha.

No discurso ao fórum, Lula declarou: “Queremos atrair uma nova onda de investimentos espanhóis”.

“Há pouco ouvimos o relato de casos de sucesso de empresas espanholas no Brasil. Esse sucesso não é só medido pelos resultados financeiros ou pelos lucros que trazem a seus acionistas. É medido, sobretudo, pelo impacto positivo que trazem à sociedade por meio de emprego e renda”, disse o petista em postagem no Twitter.

“A Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. A estabilidade política e o crescimento da economia brasileira voltarão a trazer excelente retorno às empresas espanholas”, acrescentou.

Na quarta-feira, 26, Lula se reunirá com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, por volta de 11h (16h de Brasília).

De acordo com comunicado do Planalto, a viagem a Portugal e à Espanha “faz parte do relançamento das relações diplomáticas do Brasil com seus principais parceiros”, após o isolamento internacional do Brasil sob o governo anterior, de Jair Bolsonaro. O diálogo com Madri é especialmente importante, já que o país ibérico assumirá em julho, por seis meses, a presidência rotativa da União Europeia.

Em Portugal, Lula também enfatizou, durante discurso ao lado do presidente do país, Marcelo Rebelo, que pretende estreitar a relação entre os setores empresariais brasileiro e português.

“Podemos ser mais ousados. Permitir que nossos empresários e ministros conversem mais. Discutam mais em busca de perspectivas de futuro no financiamento de nossas indústrias e produtos”, afirmou o presidente no sábado 22.

Lula também afirmou, nesta terça-feira, antes de embarcar para a Espanha, que nunca igualou responsabilidades de Rússia e Ucrânia ao comentar a guerra no leste europeu, condenando a “violação da integridade territorial” ucraniana.