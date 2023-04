Lula cancela coletiva porque ‘visita fala por si’, diz embaixador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cancelou o pronunciamento à imprensa nesta sexta-feira, 14, durante sua aguardada visita de Estado à China. Esta seria a primeira fala à imprensa do líder do Planalto durante o périplo de três dias, em que realizou inúmeros encontros com políticos e empresários em Xangai e Pequim.

O embaixador do Brasil na China, Marcos Galvão, comunicou o cancelamento à imprensa em Pequim. O diplomata pediu desculpas, dizendo que a “visita fala por si”, e anunciou que os ministros vão detalhar os acordos assinados entre os países. O primeiro a falar é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (confira o momento abaixo).

Durante a visita, Lula reiterou que preza pela aliança entre as nações emergentes para estabelecer uma nova governança mundial, e busca com o governo chinês ampliar as parcerias com o Brasil para além da área comercial.

Lula manteve dois encontros com o líder da China, Xi Jinping, nesta sexta-feira: uma reunião ampliada e outra bilateral. Além de tópicos sobre a cooperação sino-brasileira, os dois também conversaram sobre um tema que afeta todo o tabuleiro geopolítico atual — a guerra na Ucrânia. Espera-se que os chefes de Estado se alinhem em relação a um possível plano de paz para negociar o fim do conflito.