Lula aparece com camisa da Argentina na capa da ‘Newsweek’ portenha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estampou uma série de capas de jornais ao redor do mundo, como o americano The New York Times, desde que tomou posse em 1º de janeiro deste ano. A revista Newsweek Argentina, no entanto, não se limitou à reprodução em massa da foto do novo líder brasileiro na cerimônia no Palácio do Planalto. Na imagem de capa, o veículo editou uma camisa da seleção argentina por baixo do seu terno e da faixa presidencial.

A reportagem principal, com a manchete “A Ressurreição de Lula”, discute os desafios do governo de Lula, em um momento em que as ruas e o Congresso estão nas mãos do bolsonarismo.

“Como será esse ‘terceiro Lula’? Conseguirá o consenso necessário para enfrentar o prometido ‘crescimento econômico com inclusão’? Qual será o impacto de seu retorno à Argentina?”, questiona a edição da revista.

Em meio às várias dúvidas, a reportagem deu foco à relação entre Brasil e Argentina – vide a intervenção na foto de capa, em que Lula ergue os braços de mãos dadas com a primeira-dama, Janja, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, na cerimônia de posse.

A revista entrevistou Jorge Castro, um dos mais respeitados analistas de política internacional da Argentina e especialista em história política brasileira. Para ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro conduziu uma política “essencialmente isolacionista”, enquanto Lula vai fazer “exatamente o contrário”.

“Haverá uma atuação internacional do Brasil através de Lula, o que lhe dará uma presença internacional relevante e, portanto, isso terá reflexos na Argentina”, disse Castro.

“O Brasil representa 72% do PIB regional. Então onde o Brasil for, a Argentina e o Mercosul também vão”, continuou. Não há dúvidas sobre isso, e acontecimentos recentes evidenciam a situação. Afirmou Castro: “Assim que Macri pôde, antes de assumir a presidência, a primeira coisa que ele fez foi viajar ao Brasil para se encontrar com Dilma Rousseff. Para a Argentina, a relação com o Brasil não tem caráter ideológico, mas estratégico”.