Lula divulga carta do papa ao petista oferecendo ‘proximidade espiritual’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba desde abril do ano passado, divulgou em seu site oficial uma carta que teria sido enviada pelo papa Francisco a ele. No texto, o pontífice manifesta sua “proximidade espiritual” e pede ao petista que não desanime, nem deixe de confiar em Deus.

A mensagem de Francisco seria uma resposta a uma mensagem que Lula havia enviado no início de abril, agradecendo ao apoio que o sumo pontífice “tem demonstrado ao povo brasileiro pela justiça e pelos mais pobres”.

No texto, o papa afirma que “a responsabilidade política constitui um desafio permanente para todos aqueles que recebem o mandato de servir ao seu país” e agradece o ex-presidente pela carta anterior.

“O bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a Salvação vencerá a condenação” – veja a íntegra da troca de cartas entre Lula e o Papa.https://t.co/P2z1dpp4AR — Lula (@LulaOficial) May 29, 2019

O líder da Igreja Católica também manifesta seu pesar pelas “duras provas” que Lula viveu recentemente, numa referência às perdas familiares do ex-presidente, especialmente a de seu neto Arthur, de 7 anos.

O pontífice afirma ainda que uma das lições importantes que o período de Páscoa ensina é que “podemos passar da escuridão para a Luz; do pecado que separa Deus para a amizade que nos une a Ele; o bem vencerá o mal; e a verdade vencerá a mentira”. A carta divulgada foi assinada em 3 de maio.

Nas redes sociais, a frase está sendo utilizada pelos parlamentares da oposição para exaltar o ex-presidente e sua relação com o papa. O Vaticano ainda não confirmou o envio da mensagem.

Na carta enviada por Lula ao pontífice, o ex-presidente afirma que está “lutando para provar” sua inocência e que só está preso porque “os poderosos querem destruir toda a rede de proteção e cuidado que construímos para os excluídos”.

A mensagem foi escrita pelo petista em 5 de abril em uma folha de caderno e está endereçada ao “Meu caro Papa Francisco”.

Em junho do ano passado, a equipe do ex-presidente afirmou que Lula recebeu um rosário abençoado de presente do papa Francisco, entregue por meio de um enviado, o argentino Juan Grabois.

No dia seguinte, o portal de informações oficial Vatican News desmentiu a informação, afirmando que Grabois era, na verdade, “ex-consultor do Pontifício Conselho Justiça e Paz” da Santa Sé e que sua visita ao Brasil foi de cunho pessoal, e não em nome do pontífice. Pouco depois, o portal fez uma nova correção e afirmou que Grabois seguia consultor da Igreja.

(Com Estadão Conteúdo)