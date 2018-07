López Obrador propõe a Trump reduzir migração

O México se prepara para uma nova era política liderada por Andrés Manuel López Obrador, que em suas primeiras horas como presidente eleito já começou a preparar o terreno da relação vital com os Estados Unidos, seu complicado vizinho do norte.

López Obrador alcançou uma vitória contundente nas eleições gerais de domingo (01), que levaram a esquerda ao poder na segunda economia latino-americana. E menos de 24 horas depois, em uma conversa por telefone com Donald Trump, propôs ao presidente americano trabalhar para “reduzir a migração e melhorar a segurança”.

“Sou muito consciente da minha responsabilidade histórica”, disse López Obrador, de 64 anos, diante de dezenas de milhares de simpatizantes que o ovacionaram na noite de domingo.

Em sua terceira tentativa consecutiva de chegar à presidência, AMLO, como é conhecido entre os mexicanos, se apresentou como o candidato antissistema e obteve mais de 53% dos votos, de acordo com as primeiras estimativas oficiais.

Trump x AMLO?

Uma das maiores dúvidas diz respeito a sua relação com Donald Trump e, sobretudo, como dois modelos tão antagônicos conviverão dos dois lados do Rio Bravo, em temas vitais como a migração e as negociações de um renovado Tratado de Livre-Comércio (Nafta).

Nesta segunda, os dois líderes mantiveram uma ligação por 30 minutos. “Propus a ele explorar um acordo integral; de projetos de desenvolvimento que gerem empregos no México e, com isso, reduzam a migração e melhorem a segurança”, escreveu López Obrador no Twitter.

Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes. — Andres Manuel Lopez Obrador (@AmIoPresidente) July 2, 2018

Pouco antes, Trump previu no Salão Oval que “a relação vai ser muito boa”.

“Tivemos uma ótima conversa (…) Acho que vai nos ajudar com a fronteira”, acrescentou, após meses de uma tensa relação com seus vizinhos do sul pela dura posição de seu governo com os migrantes em situação ilegal e contra o livre-comércio.

Em seu ambicioso projeto de nação para 2018-2024, que começará em sua posse no dia 1º de dezembro, López Obrador pretende resgatar o campo, revisar milionários contratos derivados da reforma energética, adotar um governo “austero, sem luxos ou privilégios”, e reduzir os salários dos altos funcionários públicos em até 50%.

Tudo para estimular programas sociais e reduzir a pobreza no México, que afeta mais de 53 milhões de pessoas, incluindo as mais de sete milhões que vivem na pobreza extrema.

O problema é que muitos mexicanos e analistas criticam a falta de propostas concretas.

(Com AFP)