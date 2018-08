Londres: ‘há bases para acordo com a União Europeia sobre o Brexit’

O ministro de Negócios e Energia do Reino Unido, Greg Clark, afirmou nesta quinta-feira (16) que o Reino Unido e a União Europeia (UE) têm bases e oportunidade para chegar a um acordo pragmático e mutuamente benéfico sobre o Brexit. As negociações foram retomadas hoje em Bruxelas.

Reino Unido e União Europeia têm pouco mais de um mês para concluir um acordo, para que seja homologado durante a próxima reunião de líderes do bloco europeu, em outubro. Negociadores alegam ter 85% do acordo fechado. Mas os 25% restantes referem-se a temas sensíveis, como o dilema da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte e o compromisso aduaneiro bilateral a prevalecer depois de efetivado o Brexit, no final de março de 2019.

Até o momento, não foram apresentadas alternativas a esses dois temas polêmicos por Londres. O Parlamento rejeita a proposta da primeira-ministra britânica, Theresa May, de manter uma área de livre comércio de bens entre o Reino Unido e a União Europeia. Uma fronteira dura entre as Irlandas, por sua vez, pode reacender o conflito que muito custou a Londres para encerrar, no final dos anos 1990.

Em comunicado, após suas últimas conversas ministros e representantes de empresas da Áustria e da Finlândia, Clark disse que suas discussões em toda a Europa demonstraram como é claramente do interesse de todos que um acordo seja alcançado rapidamente. Um “não acordo”, insistiu ele, deve ser evitado a todo custo.

“Temos a responsabilidade de levar todas as pessoas da Europa a responderem de forma positiva e construtiva, senão o impacto nas empresas, nas economias e em milhões de famílias trabalhadoras em todo o Reino Unido e na União Europeia será significativo e duradouro”, disse Clark.

Desde julho,Clark encontrou-se com líderes da França, Portugal, Itália, Áustria e Finlândia.

(Com Estadão Conteúdo)