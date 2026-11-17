Live expõe hotel onde Flávio Bolsonaro está hospedado nos EUA
Senador fugiu do Brasil há três semanas e viajou à capital americana nos últimos dias, onde diz ter mantido reuniões com aliados e lideranças conservadoras
O senador Flávio Bolsonaro (PL), ao que tudo indica, está hospedado no hotel Le Méridien de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Ele deixou o Brasil há três semanas, na sequência da derrota eleitoral para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno e após o Supremo Tribunal Federal (STF) exigir que entregasse os passaportes e não viajasse ao exterior em meio a diversas investigações sobre o parlamentar.
A localização foi revelada acidentalmente durante uma transmissão ao vivo realizada pelo parlamentar em seu canal no YouTube na noite da última quinta-feira, 12 de novembro. O detalhe foi apontado publicamente por Pedro Deyrot, coordenador do MBL.
Ao fundo das imagens, apareceu um letreiro luminoso com a sigla “NAHB” (National Association of Home Builders), cujo prédio fica localizado exatamente em frente ao hotel. O estabelecimento fica a cerca de 830 metros em linha reta da Casa Branca, um trajeto de aproximadamente 12 minutos a pé.
As diárias no local foram estimadas em cerca de R$ 1.400.
Articulação
Flávio disse que esteve em Washington nos últimos dias para reuniões com aliados políticos e lideranças conservadoras dos Estados Unidos, embora não tenha revelado publicamente os nomes específicos das autoridades com quem se encontrou. Durante sua viagem à capital americana, também concedeu entrevistas, como a conversa com a agência Reuters na semana passada.
Ele esteve acompanhado pelo irmão, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, e pelo empresário Paulo Figueiredo. Os dois são considerados foragidos pela Jusiça brasileira.
Quando Flávio deixou o Brasil, seu destino foi a Flórida, onde também já participou da CPAC, conferência da ultra-direita que reuniu autoridades americanas e internacionais em Mar-a-Lago, a mansão-resorte do presidente Donald Trump. O ocupante do Salão Oval, porém, não estava presente.
Nos Estados Unidos, o senador voltou a dizer, sem provas, que as eleições presidenciais brasileiras teriam sido fraudadas e declarou-se o “verdadeiro líder” do país em carta de teor golpista. Embora Trump tenha afirmado que não pretende “se envolver” na política do Brasil, seu governo concedeu entrada e vistos a Flávio e sua família, e aliados próximos, como o assessor político Jason Miller, tiveram protagonismo na fuga do parlamentar rumo ao território americano, segundo o jornal The New York Times.