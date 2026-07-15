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Lituânia alerta que Rússia planeja ataques contra nações europeias

Como medida preventiva, governo lituano decidiu reforçar segurança em instalações dos setores de energia e transporte; Moscou nega

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 10h16 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h13
O presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, em 15 de julho de 2026.
O presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, em 15 de julho de 2026. (Yauhen Yerchak/Anadolu/Getty Images)
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Lituânia alerta que Rússia planeja ataques contra nações europeias Priorizar nos meus resultados Google

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, afirmou nesta quarta-feira, 15, que o país recebeu informações de inteligência indicando que a Rússia estaria planejando ataques contra infraestruturas não especificadas. Como medida preventiva, o governo decidiu reforçar a segurança em instalações dos setores de energia e transporte.

Em entrevista à agência de notícias BNS, Nauseda disse que os serviços de inteligência não identificaram o local nem o momento em que os ataques poderiam ocorrer e ressaltou que não há indicação de que a própria Lituânia seja o alvo.

“Temos esses sinais, que recebemos dos nossos serviços (de inteligência). Eles não identificam claramente lugar ou horário (…) porque o adversário ainda não concluiu seu planejamento, e nós sabemos apenas sobre o planejamento ou o objetivo”, declarou o presidente lituano.

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Preparação

A Lituânia, que integra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e faz fronteira com a Rússia, triplicou seus gastos com defesa desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 2022.

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No início do mês, a Polônia também informou que agências de inteligência ocidentais alertaram sobre o risco de possíveis ataques russos contra seu território e os países bálticos.

O que diz Moscou

A Rússia, por sua vez, nega repetidamente as acusações de que planeje ou execute ataques fora da Ucrânia, classificando esse tipo de denúncia como parte de uma campanha de propaganda antirrussa.

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Também nesta quarta, um ataque russo contra a cidade portuária ucraniana de Odessa, no Mar Negro, matou três pessoas, informou uma autoridade local. Enquanto isso, drones ucranianos atingiram 20 embarcações russas no Mar Negro durante a noite, incluindo 17 navios-tanque de petróleo, segundo o comandante das forças de drones de Kiev.

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