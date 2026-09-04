🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

Lindsay Clancy: juiz anula julgamento de mãe que matou os três filhos nos EUA

Júri não consegue unanimidade, com maioria inclinada a considerá-la inocente por psicose pós-parto. Caso acendeu debate sobre saúde mental materna

Por Luiza Zubelli 4 set 2026, 14h47
Mulher de cabelos castanhos longos, com expressão séria, vista de perfil, olhando para a direita, em um ambiente formal. Um homem de cabelos brancos e óculos está em primeiro plano, desfocado, de costas para a câmera
Kevin Reddington, advogado de defesa de Lindsay Clancy, e Lindsay Clancy observam após o júri permanecer empatado e o juiz indicar que declarará nulo no julgamento. (GREG DERR / POOL/AFP)
Continua após publicidade
Lindsay Clancy: juiz anula julgamento de mãe que matou os três filhos nos EUA Priorizar nos meus resultados Google

Um juiz anulou, nesta sexta-feira, 4, o julgamento do caso da americana Lindsay Clancy, que matou seus três filhos em sua casa em Massachusetts, nos Estados Unidos, em janeiro de 2023. Como o júri não conseguiu chegar a um veredito, o magistrado William Sullivan teve que declarar a nulidade.

O grupo de jurados estava dividido em 11 a 1, com a maioria inclinada a considerar Clancy inocente por questões de saúde mental. Para chegar a uma conclusão, os 12 teriam que apresentar uma opinião unânime, o que não aconteceu.

Apesar do julgamento ter sido declarado nulo, o juiz afirmou que suspenderia a decisão por uma hora para permitir que a defesa apresentasse um recurso a um tribunal superior. Agora, os promotores terão de decidir se levarão novamente o caso aos tribunais com um novo júri.

Siga

Na quarta-feira 2, o júri já havia comunicado Sullivan de que não estavam conseguindo concordar entre si. Segundo a imprensa americana, o juiz deu ao grupo uma instrução para que continuassem deliberando, para tentar superar o impasse e evitar a anulação do julgamento.

Continua após a publicidade

Entenda o caso

Clancy, de 36 anos, não nega ter estrangulado seus filhos Cora (5 anos), Dawson (3) e Callan (oito meses), mas sustenta que sofria de psicose pós-parto no momento do crime. Se comprovado, o transtorno mental a livraria da responsabilidade criminal.

Após os assassinatos em sua casa em Duxbury, Massachusetts, em janeiro de 2023, ela se jogou de uma janela do segundo andar em uma suposta tentativa de suicídio que a deixou paralisada da cintura para baixo.

Continua após a publicidade

A ex-enfermeira se declarou inocente por motivo de insanidade e afirma ter ouvido uma voz que mandava ela matar os filhos. Seus advogados sustentam que o crime foi consequência de uma profunda depressão pós-parto.

Se fosse considerada culpada de assassinato em primeiro grau, Clancy poderia ser condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Continua após a publicidade

O julgamento durou cinco semanas, foi televisionado e contou com mais de 80 testemunhas. O caso rendeu um debate nos Estados Unidos sobre a saúde mental materna. Durante o processo, dezenas de mulheres vestidas de rosa marcharam diante do tribunal de Massachusetts para demonstrar seu apoio a Clancy.

Publicidade
TAGS:
Assassinato
Estados Unidos
filhos
infanticídio
mãe
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).