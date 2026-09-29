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Lindsay Clancy: americana que matou os três filhos busca absolvição em nova etapa do julgamento

Após júri não conseguir chegar a veredito, advogado pede declaração de inocência; Ré sustenta que sofria de psicose pós-parto no momento do crime

Por Luiza Zubelli 29 set 2026, 18h31 | Atualizado em 29 set 2026, 19h08
Mulher de cabelos longos e escuros, com expressão séria, olhando para a direita. Veste blusa rosa de renda. Ao fundo, uma pessoa borrada e uma parede marrom
Lindsay Clancy participa de uma audiência sobre seu caso na Suprema Corte do Condado de Plymouth, em Plymouth, Massachusetts. (Greg Derr \ Pool/AFP)
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Lindsay Clancy: americana que matou os três filhos busca absolvição em nova etapa do julgamento Priorize VEJA no Google

O advogado da americana Lindsay Clancy, que matou seus três filhos em sua casa em Massachusetts, nos Estados Unidos, pediu a absolvição dela ao juiz Willian Sullivan nesta terça-feira, 29, diante do momento de impasse no processo.

No começo deste mês, o magistrado teve que declarar o julgamento nulo porque o júri, composto por nove mulheres e três homens, não conseguiu chegar a um veredito sobre o caso, ocorrido em janeiro de 2023. Agora, o tribunal em Massachusetts discute se deve haver um novo julgamento.

“Onde estão as provas de que ela fez isso?”, questionou Kevin Reddington, advogado de Clancy, durante a audiência para determinar se a americana deve continuar sendo julgada. “Todo este caso se baseia em suposições”, acrescentou. Se a americana for declarada inocente, o caso será encerrado após um julgamento de grande repercussão.

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Reddington contrariou as próprias declarações de Clancy, que já havia confessado o crime. Antes, a ideia do advogado era justificar o comportamento da ré com base em seus problemas de saúde mental. Agora, Reddington busca tentar mais uma vez inocentar Clancy.

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A acusação, representada pela promotora Jennifer Sprague, rejeitou a alegação de falta de provas e chamou o argumento de ridículo.

O juiz Sullivan, por sua vez, escolheu paralisar a audiência até o dia 2 de novembro. O magistrado afirmou que vai marcar uma nova data para o julgamento dependendo do seu posicionamento sobre o novo pedido da defesa. Neste tempo, Sullivan também vai analisar se divulga informações adicionais sobre as deliberações do júri, um pedido da defesa.

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Julgamento declarado nulo

Em 4 de setembro de 2026, o julgamento teve que ser declarado nulo porque o grupo de jurados estava dividido em 11 a 1, com a maioria inclinada a considerar Clancy inocente por questões de saúde mental.

Para chegar a uma conclusão, os 12 teriam que apresentar uma opinião unânime, o que não aconteceu.

Entenda o caso

Clancy, de 36 anos, não nega ter estrangulado seus filhos Cora (5 anos), Dawson (3) e Callan (oito meses), mas sustenta que sofria de psicose pós-parto no momento do crime. Se comprovado, o transtorno mental a livraria da responsabilidade criminal.

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Os promotores rejeitaram esse argumento e afirmaram que Clancy planejou cuidadosamente os assassinatos dos filhos e era capaz de compreender as consequências de seus atos.

Após os assassinatos em sua casa em Duxbury, Massachusetts, em janeiro de 2023, ela se jogou de uma janela do segundo andar em uma suposta tentativa de suicídio que a deixou paralisada da cintura para baixo.

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A ex-enfermeira se declarou inocente por motivo de insanidade e afirma ter ouvido uma voz que mandava ela matar os filhos. Seus advogados sustentam que o crime foi consequência de uma profunda depressão pós-parto.

Se fosse considerada culpada de assassinato em primeiro grau, Clancy poderia ser condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

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O julgamento durou cinco semanas, foi televisionado e contou com mais de 80 testemunhas. O caso rendeu um debate nos Estados Unidos sobre a saúde mental materna. Durante o processo, dezenas de mulheres vestidas de rosa marcharam diante do tribunal de Massachusetts para demonstrar seu apoio a Clancy.

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