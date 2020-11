Líderes mundiais parabenizam Biden. Bolsonaro silencia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, reconheceu na tarde deste sábado 7 a vitória do democrata Joe Biden à Presidência dos Estado Unidos. Johnson, que é próximo de Donald Trump, afirmou que “os Estados Unidos são nosso mais importante aliado”.

O governo de Jair Bolsonaro, até o momento, não emitiu um comunicado oficial.

“Os EUA são nosso mais importante aliado e estou ansioso para trabalhar de perto em nossas prioridades compartilhadas, que vão desde a mudança climática até o comércio e a segurança”, disse Boris Johnson.

Já o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou os países são “amigos, parceiros e aliados”. Ao longo do mandato de Trump, Trudeau foi alvo de críticas constantes do governo americano.

“Parabéns, Joe Biden e Kamala Harris. Nossos dois países são amigos próximos, parceiros e aliados. Nós temos uma relação que é única no palco mundial. Estou realmente ansioso para trabalharmos juntos”, disse.

Outro alvo constante de Trump, a premiê alemã Angela Merkel afirmou que está “ansiosa pela cooperação” com o democrata. “Estou ansiosa por uma futura cooperação com o presidente Biden. Nossa amizade transatlântica é insubstituível se quisermos enfrentar os grandes desafios de nosso tempo”, disse Merkel.

“Os americanos escolheram seu presidente. Parabéns Joe Biden e Kamala Harris! Temos muito que fazer para superar os desafios de hoje. Vamos trabalhar juntos!”, escreveu o presidente da França, Emmanuel Macron.

A mensagens congratulatórias incluíram ainda republicanos notórios, como Jeb Bush, irmão do ex-presidente George W. Bush e filho de George Bush.

Congratulations to President-elect Biden. I have prayed for our President most of my adult life. I will be praying for you and your success. Now is the time to heal deep wounds. Many are counting on you to lead the way.

