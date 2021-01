Líderes mundiais dão boas-vindas e parabenizam Biden

Assim que Joe Biden tomou posse como 46º presidente dos Estados Unidos, dezenas de líderes mundiais enviaram mensagens de boas-vindas e parabenizaram o democrata pelo novo cargo. Os mandatário disputam uma posição na vanguarda de sua agenda de política externa e, em alguns casos, imploram pela reversão das políticas de seu antecessor.

A maior parte das mensagens reflete uma sensação de alívio da comunidade internacional com a promessa de Biden de reinserir os Estados Unidos em uma série de pactos e organizações globais que foram descartados pelo presidente Donald Trump.

“Mais uma vez, depois de quatro longos anos, a Europa tem um amigo na Casa Branca”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta quarta-feira, 20, sem deixar dúvidas sobre seu veredicto sobre a relação de Trump com o bloco. “Este novo amanhecer na América é o momento que esperamos por tanto tempo. A Europa está pronta para um novo começo com nosso parceiro mais antigo e confiável”, disse ela no Parlamento Europeu em Bruxelas, Bélgica.

Von der Leyen disse que a posse de Biden seria “uma mensagem de cura para uma nação profundamente dividida e será uma mensagem de esperança para um mundo que espera que os EUA voltem ao círculo de Estados com interesses semelhantes”.

Biden sinalizou uma parceria mais calorosa com a Europa do que Trump, que frequentemente criticou a União Europeia no comércio durante seu governo. Seus ataques a alguns líderes europeus levaram a cenas frias em várias cúpulas.

Horas antes da posse, Pequim expressou esperança de que Biden “olhasse para a China de forma racional e objetiva” para reparar “graves danos” nas relações bilaterais causados ​​pela presidência de Trump.

“Nos últimos quatro anos, o governo dos Estados Unidos cometeu erros fundamentais em sua percepção estratégica da China, interferindo nos assuntos internos, suprimindo e difamando a o país e causando sérios danos às relações China-EUA”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying, em uma coletiva de imprensa.

Uma das principais bases da plataforma de política externa de Trump tem sido sua guerra comercial com a China. A declaração do governo Trump de que a China está cometendo genocídio contra os muçulmanos uigures aumentará as tensões com Pequim, embora o nomeado de Biden para Secretário de Estado tenha dito na terça-feira que concorda com a designação.

“Se o novo governo dos Estados Unidos puder adotar uma atitude mais racional e responsável na formulação de sua política externa, acho que será muito bem recebido por todos na comunidade internacional”, acrescentou Hua.

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, pediu que Biden retorne ao acordo nuclear de 2015 e retire as sanções dos EUA ao Irã, anulando uma parte importante do programa de política externa de Trump.

“A bola está no campo dos EUA agora. Se Washington voltar ao acordo nuclear com o Irã de 2015, também respeitaremos totalmente nossos compromissos sob o pacto”, disse Rouhani em uma reunião de gabinete transmitida pela televisão. Ele também lançou um ataque contundente ao presidente cessante. “A era de um tirano chegou ao fim e hoje é o último dia de seu reinado sinistro”, disse Rouhani sobre a partida de Trump.

Continua após a publicidade

“Todos os seus quatro anos não produziram frutos senão injustiça e corrupção e causaram problemas para seu próprio povo e para o mundo.”

Biden disse que planeja voltar ao acordo nuclear com o Irã, que foi assinado quando ele era vice-presidente de Barack Obama. Os assessores de segurança nacional de Biden sugeriram que gostariam de mais negociações sobre as capacidades dos mísseis balísticos do Irã, embora Rouhani tenha dito que o programa de mísseis não é negociável.

O presidente alemão disse que estava aliviado com o fato de Biden ser empossado, chamando o evento de “um bom dia para a democracia”. “Nos Estados Unidos, [a democracia] resistiu a muita pressão”, disse Frank Walter Steinmeier em um comunicado.

“Apesar da hostilidade interna, as instituições dos Estados Unidos têm se mostrado fortes- trabalhadores eleitorais, governadores, judiciário e Congresso”, disse ele. “Estou aliviado por Joe Biden tomar posse como presidente hoje e vir para a Casa Branca. Sei que esse sentimento é compartilhado por muitas pessoas na Alemanha.”

Steinmeier também alertou contra o tipo de política populista que Trump adotou. “Apesar de toda a alegria que temos hoje, não devemos esquecer que o populismo seduziu até mesmo a democracia mais poderosa do mundo”, disse ele. “Devemos nos opor resolutamente à polarização, proteger e fortalecer o espaço público de nossas democracias e moldar a política com base na razão e nos fatos.”

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse estar ansioso por um relacionamento próximo com o governo Biden. “Em nossa luta contra a Covid-19 e em meio às mudanças climáticas, defesa, segurança e na promoção e defesa da democracia, nossos objetivos são os mesmos e nossas nações trabalharão lado a lado para alcançá-los”, disse Johnson em um comunicado na terça-feira.

Johnson recebeu calorosamente Trump em suas visitas ao Reino Unido, com o americano uma vez alegando que o primeiro-ministro foi apelidado de “Trump da Grã-Bretanha”. Mas o líder dos EUA que está deixando o cargo não era popular entre os britânicos, e Johnson fará questão de garantir um acordo comercial pós-Brexit com Biden.

O novo presidente pode acabar fazendo duas viagens ao Reino Unido em 2021, com Johnson dizendo que espera recebê-lo na cúpula do G7 e na tão aguardada Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2021 em Glasgow, Escócia. “Somente por meio da cooperação internacional podemos realmente superar os desafios comuns que enfrentamos”, disse Johnson na terça-feira.

A primeira ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, foi mais contundente em seus comentários no Parlamento na quarta-feira. Sturgeon desejou boa sorte a Biden e Kamala Harris, acrescentando: “Tenho certeza de que muitos de nós do outro lado da câmara e da Escócia ficaremos muito felizes em dizer adeus a Donald Trump hoje”.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, destacou três temas como áreas-chave da relação bilateral com os EUA. “Esses três temas são muito importantes: pandemia, recuperação econômica e migração”, disse ele. López Obrador também disse que Biden deve tomar medidas para resolver a situação de imigração dos mexicanos que trabalham nos Estados Unidos.

Em uma mensagem ao presidente Biden, o papa Francisco expressa sua esperança de que “sob sua liderança, que o povo americano continue a extrair força dos elevados valores políticos, éticos e religiosos que inspiraram a nação desde sua fundação”.

“Rezo para que as vossas decisões sejam orientadas pela preocupação de construir uma sociedade marcada pela justiça e pela liberdade autênticas, junto com o respeito inabalável pelos direitos e pela dignidade de cada pessoa, especialmente dos pobres, dos vulneráveis ​​e daqueles que não têm voz ”.