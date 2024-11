Líderes europeus fazem cúpula sob sombra de ameaças de Trump à Otan

Um dia depois de Donald Trump ser consagrado como presidente eleito dos Estados Unidos, dezenas de líderes europeus se reuniram para uma cúpula em Budapeste, capital húngara, nesta quinta-feira 7, onde se debruçarão sobre as possíveis consequências do novo governo americana para o continente. Ao longo da campanha, o republicano fez ameaças desde uma guerra comercial com a Europa até a retirada de seu país da Otan, que seria acompanhada ao fim do apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia.

A série de conflitos geopolíticos “está colocando a paz, a estabilidade e a prosperidade em risco em nossa região”, disse a carta-convite da cúpula aos líderes da Comunidade Política Europeia, que une quase 50 nações em todo o continente, exceto Rússia e Belarus.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já conhece os perigos de um governo trumpista. Durante a gestão de 2017-2020, a Casa Branca aplicou tarifas sobre aço e alumínio da União Europeia, com base na alegação de que produtos estrangeiros, mesmo os produzidos por aliados americanos, representam uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos.

Na época, europeus e outros aliados retaliaram com impostos sobre motocicletas, uísque, manteiga de amendoim e jeans feitos em solo americano, entre outros itens. Agora, Trump promete impor uma tarifa universal de 10% a todos os produtos importados, abrindo a possibilidade de retaliação em cadeia e dificultando o comércio global.

Otan e guerra na Ucrânia

Fora a economia, o impacto do resultado da eleição americana poderá ser sentido em questões como as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, bem como imigração ou mudanças climáticas.

Continua após a publicidade

Entre os líderes que foram a Budapeste está o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que deve fazer outro apelo por mais ajuda militar enquanto seu país se defende da invasão de Moscou. O momento é carregado de significado, pois Trump prometeu acabar com a guerra “dentro de 24 horas” após ser eleito.

Os líderes em Kiev interpretam a fala como uma iminente evaporação do apoio dos Estados Unidos, que sob o republicano podem suspender os aportes de armas e dinheiro e se contentarem com um fim da guerra que envolva a concessão do 20% de território ocupado pelos russos a Vladimir Putin.

Além de não reconhecer nenhum mérito na ajuda americana à Ucrânia, afirmou num comício deste ano ter dito a um país aliado que, se os parceiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não pusessem mais dinheiro na aliança, deixaria a Rússia “fazer com eles o que bem entendesse”.

Diante da ameaça Trump, líderes europeus correm para tentar blindar a Otan, essa aliança agonizante herdada da Guerra Fria que ressuscitou como pilar da resistência ucraniana. Neste ano, pela primeira vez em décadas, os países europeus que integram a Otan gastarão em conjunto 2% de seu PIB — 380 bilhões de dólares — revigorando suas Forças Armadas. Além disso, traçam planos para reduzir o papel dos Estados Unidos na dissuasão nuclear, assumindo eles mesmos o poderio bélico convencional — infantaria, armamentos, logística e artilharia.

Continua após a publicidade

Clube dos populistas

Já para as forças populistas e de extrema direita dentro da União Europeia, que já conseguiram adentrar no establishment político, a eleição de Trump dá uma injeção de adrenalina no braço.

Para o anfitrião da cúpula e fã fervoroso de Trump, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, a quarta-feira foi um dia de celebração. “Vejo uma vitória brilhante, talvez o maior retorno e luta gigante na história política ocidental. Para o mundo, significa a esperança pela paz”, disse ele.

O líder populista da Sérvia Aleksandar Vučić, outro convidado da cúpula, ficou igualmente entusiasmado.

“A Sérvia está comprometida com a cooperação com os EUA em estabilidade, prosperidade e paz”, disse Vučić.