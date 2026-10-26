Líderes de direita e de esquerda na América Latina parabenizam Lula – Milei silencia

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Líderes de toda a América Latina parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória na eleição presidencial brasileira. Presidentes de México, Uruguai, Chile, Equador, Paraguai, Bolívia, Panamá e Cuba destacaram a importância da democracia e a continuidade da cooperação regional. Leia mais sobre as repercussões e os planos para o futuro.

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Presidentes e lideranças políticas da América Latina parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, 25. O petista conquistou seu quarto mandato com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do adversário.

As manifestações nas redes sociais reuniram representantes de diferentes correntes políticas, que destacaram o processo democrático brasileiro e defenderam a continuidade da cooperação com o país.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, de esquerda, comemorou o resultado no X (ex-Twitter). “Viva a democracia, o povo do Brasil venceu. Parabéns, presidente Lula!”, escreveu.

No Uruguai, o esquerdista Yamandú Orsi disse ter conversado por telefone com o brasileiro, a quem chamou de amigo, para cumprimentá-lo pela vitória e pela “festa democrática”.

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O presidente do Chile, José Antonio Kast, também telefonou para Lula. O ultradireitista afirmou que pretende avançar em uma agenda bilateral que “fortaleça as relações entre nossos países, com foco na integração econômica e no combate ao crime organizado na região”.

Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección. Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 26, 2026

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O presidente do Equador, Daniel Noboa, de direita, ressaltou que os países da América Latina enfrentam desafios semelhantes e têm a ganhar com o trabalho conjunto, ao passo que Abelardo de la Espriella, recém eleito na Colômbia com uma agenda linha dura na segurança e ultraconservadora, reconheceu as diferenças entre ele e Lula, mas destacou que seus países “precisam um do outro”.

“O presidente Lula e eu temos grandes e profundas diferenças políticas e ideológicas, mas concordamos em algo fundamental: o Brasil e a Colômbia precisam um do outro. Nenhuma consideração pode estar acima dos interesses de nossas nações. Colômbia e Brasil são países irmãos, com enormes desafios e oportunidades compartilhados”, escreveu Espriella no X.

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En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia! El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas. Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 26, 2026

No Paraguai, Santiago Peña classificou a votação como uma “grande jornada democrática” e destacou a agenda de integração e desenvolvimento com o Brasil.

“Parabéns, Lula, por sua eleição como presidente do Brasil. Saúdo o povo brasileiro por esta grande jornada democrática. Paraguai e Brasil compartilham uma agenda comum de integração e desenvolvimento. Seguiremos trabalhando juntos pelo bem-estar de nossa gente”, publicou o presidente paraguaio.

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O presidente boliviano, Rodrigo Paz, ressaltou os vínculos históricos entre os vizinhos e manifestou disposição para ampliar as oportunidades de cooperação. José Raúl Mulino, do Panamá, também felicitou Lula e os eleitores brasileiros.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, classificou o resultado como uma vitória histórica e o associou à continuidade de políticas de paz, soberania e justiça social. O cubano afirmou ainda que o Brasil pode contar com seu país para promover a unidade e a integração da América Latina e do Caribe.

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Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo. 1/2 https://t.co/5U9azS8Mvc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 26, 2026

Entre os ex-presidentes, a argentina Cristina Kirchner comparou o resultado ao 17 de Outubro, data histórica do peronismo, e elogiou a capacidade de mobilização eleitoral de Lula. O chileno Gabriel Boric também celebrou a vitória e agradeceu ao brasileiro “por nunca deixar de lutar”.

O presidente da Argentina, Javier Milei, – que compartilhou no X uma publicação que comparava o presidente Lula ao venezuelano Nicolás Maduro após a determinação do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), de estender o horário da votação até as 19h em todo o Brasil no domingo – ainda não se manifestou publicamente sobre o resultado do pleito. Nayib Bukele, referência entre a direita latino-americana e global pelo modelo de segurança que aplicou em El Salvador, também manteve silêncio.