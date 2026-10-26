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Mundo

Líderes de direita e de esquerda na América Latina parabenizam Lula – Milei silencia

Presidentes da região elogiam processo democrático e telefonam ao petista; o argentino e Bukele, de El Salvador, ficam isolados ao evitar reconhecer resultados

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 09h13 | Atualizado em 26 out 2026, 09h32
Luiz Inácio Lula da Silva reage ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, após o resultado do segundo turno da eleição presidencial, em São Paulo, em 25 de outubro de 2026.
Luiz Inácio Lula da Silva reage ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, após o resultado do segundo turno da eleição presidencial, em São Paulo, em 25 de outubro de 2026. (NELSON ALMEIDA / AFP/Getty Images)
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Líderes de direita e de esquerda na América Latina parabenizam Lula – Milei silencia Priorize VEJA no Google

Presidentes e lideranças políticas da América Latina parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, 25. O petista conquistou seu quarto mandato com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do adversário.

As manifestações nas redes sociais reuniram representantes de diferentes correntes políticas, que destacaram o processo democrático brasileiro e defenderam a continuidade da cooperação com o país.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, de esquerda, comemorou o resultado no X (ex-Twitter). “Viva a democracia, o povo do Brasil venceu. Parabéns, presidente Lula!”, escreveu.

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No Uruguai, o esquerdista Yamandú Orsi disse ter conversado por telefone com o brasileiro, a quem chamou de amigo, para cumprimentá-lo pela vitória e pela “festa democrática”.

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O presidente do Chile, José Antonio Kast, também telefonou para Lula. O ultradireitista afirmou que pretende avançar em uma agenda bilateral que “fortaleça as relações entre nossos países, com foco na integração econômica e no combate ao crime organizado na região”.

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O presidente do Equador, Daniel Noboa, de direita, ressaltou que os países da América Latina enfrentam desafios semelhantes e têm a ganhar com o trabalho conjunto, ao passo que Abelardo de la Espriella, recém eleito na Colômbia com uma agenda linha dura na segurança e ultraconservadora, reconheceu as diferenças entre ele e Lula, mas destacou que seus países “precisam um do outro”.

“O presidente Lula e eu temos grandes e profundas diferenças políticas e ideológicas, mas concordamos em algo fundamental: o Brasil e a Colômbia precisam um do outro. Nenhuma consideração pode estar acima dos interesses de nossas nações. Colômbia e Brasil são países irmãos, com enormes desafios e oportunidades compartilhados”, escreveu Espriella no X.

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No Paraguai, Santiago Peña classificou a votação como uma “grande jornada democrática” e destacou a agenda de integração e desenvolvimento com o Brasil.

“Parabéns, Lula, por sua eleição como presidente do Brasil. Saúdo o povo brasileiro por esta grande jornada democrática. Paraguai e Brasil compartilham uma agenda comum de integração e desenvolvimento. Seguiremos trabalhando juntos pelo bem-estar de nossa gente”, publicou o presidente paraguaio.

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O presidente boliviano, Rodrigo Paz, ressaltou os vínculos históricos entre os vizinhos e manifestou disposição para ampliar as oportunidades de cooperação. José Raúl Mulino, do Panamá, também felicitou Lula e os eleitores brasileiros.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, classificou o resultado como uma vitória histórica e o associou à continuidade de políticas de paz, soberania e justiça social. O cubano afirmou ainda que o Brasil pode contar com seu país para promover a unidade e a integração da América Latina e do Caribe.

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Entre os ex-presidentes, a argentina Cristina Kirchner comparou o resultado ao 17 de Outubro, data histórica do peronismo, e elogiou a capacidade de mobilização eleitoral de Lula. O chileno Gabriel Boric também celebrou a vitória e agradeceu ao brasileiro “por nunca deixar de lutar”.

O presidente da Argentina, Javier Milei, – que compartilhou no X uma publicação que comparava o presidente Lula ao venezuelano Nicolás Maduro após a determinação do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), de estender o horário da votação até as 19h em todo o Brasil no domingo – ainda não se manifestou publicamente sobre o resultado do pleito. Nayib Bukele, referência entre a direita latino-americana e global pelo modelo de segurança que aplicou em El Salvador, também manteve silêncio.

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