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Líder supremo do Irã se reúne com altos comandantes militares e faz alerta aos Estados Unidos

Exército iraniano advertiu que qualquer novo ataque dos EUA apenas contribuiria para ampliar ainda mais a guerra no Oriente Médio

Por Redação 31 out 2026, 09h38
Dois soldados iranianos armados, com rostos cobertos, em frente a um grande outdoor com a imagem do Aiatolá Ali Khamenei segurando um rifle, sobre a bandeira do Irã
Cartaz de Mojtaba Khamenei em Teerã, no Irã - 09/04/2026 (Majid Saeedi/Getty Images)
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Líder supremo do Irã se reúne com altos comandantes militares e faz alerta aos Estados Unidos Priorize VEJA no Google

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, advertiu neste sábado (31) os Estados Unidos contra a realização de novos ataques, enquanto aumentam as especulações sobre uma possível retomada da guerra no Oriente Médio.

“Se os inimigos voltarem a lançar ataques militares ou terroristas, serão as Forças Armadas da República Islâmica e a nação iraniana que determinarão o momento e as condições para lhes pôr fim”, afirmou um comunicado atribuído a Khamenei e divulgado em seu canal no Telegram.

Ao mesmo tempo, uma nota publicada em seu site informou que Khamenei se reuniu neste sábado com altos comandantes militares e lhes ordenou responder a qualquer ataque dos Estados Unidos ou de Israel com uma reação “sem restrições geográficas”.

“Qualquer nível ou tipo de ameaça deve receber uma resposta imediata, contundente e sem restrições geográficas”, declarou o líder, segundo a nota.

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Também neste sábado, o exército iraniano advertiu que qualquer novo ataque dos Estados Unidos apenas contribuiria para ampliar ainda mais a guerra no Oriente Médio, em meio a ameaças de novas ações militares por parte de Washington e de Israel.

A advertência coincide com novos esforços diplomáticos para evitar uma retomada dos combates. Mediadores do Catar estão em Teerã e, segundo informações da imprensa, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, enviou uma carta ao chefe de segurança iraniano, Mohsen Rezaei.

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Dois pescadores que estavam desaparecidos após um ataque contra sua embarcação no Estreito de Ormuz foram encontrados neste sábado, informou a televisão estatal iraniana, depois que o Irã acusou os Estados Unidos de estarem por trás do incidente.

(AFP)

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Estados Unidos
Teerã
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