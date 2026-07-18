Líder supremo do Irã acusa EUA de romper acordo e promete ‘lições inesquecíveis’
Em meio à escalada militar entre Teerã e Washington, Mojtaba Khamenei acusa os EUA de descumprirem acordos e eleva o tom contra o país
O líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, publicou neste sábado, 18, uma série de mensagens na rede social X em que acusa os Estados Unidos de descumprirem um acordo firmado com Teerã e afirma que o Irã e seus aliados têm “lições inesquecíveis” reservadas aos EUA. O texto é a primeira manifestação pública de maior alcance desde a morte de seu pai, Ali Khamenei.
A publicação foi feita após um breve comunicado na conta ligada ao gabinete de Khamenei que informava que o líder trataria da “grande epopeia da despedida do líder mártir” e sobre “questões-chave do país“. No início, Mojtaba Khamenei agradece a participação popular no funeral de seu pai, descrevendo o evento como uma demonstração inédita da identidade “islâmica e iraniana”. O líder considera que a mobilização fortaleceu os aliados do país e provocou “confusão, raiva e medo” entre seus adversários.
Na sequência da mensagem, Mojtaba Khamenei volta a recorrer ao termo “Grande Satã“, expressão usada desde a Revolução Islâmica de 1979 para designar os Estados Unidos. Segundo o líder iraniano, “coerção, totalitarismo e brutalidade” são características inseparáveis da política americana e os sucessivos rompimentos de compromissos demonstrariam a “desonestidade”, a “irracionalidade” e a falta de confiabilidade de Washington.
“A repetida violação dos compromissos do Grande Satã em relação ao acordo, mais uma vez, revelou a verdade: a assinatura do presidente dos Estados Unidos tem tão pouco valor e credibilidade quanto as palavras e a conduta enganosas, traiçoeiras e brutais do regime americano”, diz a publicação.
O trecho final da série de publicações eleva o tom. Khamenei afirma que os Estados Unidos buscam ampliar o conflito e adverte que a resposta iraniana será proporcional. “Agora que o inimigo americano busca escalar o conflito, incorrendo assim em custos ainda mais pesados e maior humilhação, ele deve saber que a nobre nação do Irã e a Frente de Resistência reservam lições inesquecíveis para ele”, escreveu.
Em seguida, o líder cita como exemplo os confrontos registrados nos últimos dias no sul do país. Segundo ele, “o valor dos combatentes islâmicos e a honra do povo corajoso das regiões do sul” demonstram a capacidade do Irã de responder aos seus adversários.
Mojtaba também faz um apelo à unidade nacional, afirmando que uma das prioridades do momento é preservar a coesão entre a população e as autoridades e proteger “a dignidade e a independência” do Irã, sobretudo diante do que chamou de “inimigo americano criminoso e astuto”.
A Frente de Resistência mencionada pelo líder é como Teerã se refere ao conjunto de governos e grupos aliados no Oriente Médio, entre eles o Hezbollah, no Líbano, as milícias xiitas no Iraque, os houthis, no Iêmen, e facções palestinas apoiadas pelo regime iraniano.
Irã amplia ofensiva contra aliados dos EUA no Golfo após novos bombardeios americanos
As declarações de Mojtaba Khamenei foram publicadas no mesmo dia em que o conflito entre Irã e Estados Unidos ganhou uma nova escalada militar. Segundo a agência Reuters, após uma semana de bombardeios americanos contra alvos iranianos, Teerã ampliou sua ofensiva e passou a atacar países aliados de Washington no Golfo.
De acordo com a Reuters, o Kuwait foi alvo de mísseis balísticos e drones durante a madrugada deste sábado. Um complexo de dessalinização foi atingido, e as operações do Aeroporto Internacional do Kuwait chegaram a ser suspensas devido à ameaça de novos ataques. A Kuwait Petroleum Corporation informou ainda que uma de suas instalações petrolíferas sofreu danos, com registro de feridos entre funcionários e equipes de emergência.
Ainda segundo a agência, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) afirmou ter atingido o Camp Arifjan, centro de apoio às forças americanas, e uma instalação de radar na Base Aérea Ali Al Salem, ambos no Kuwait. O grupo também reivindicou ataques contra bases militares utilizadas pelos Estados Unidos na Jordânia e no Bahrein.
Em comunicado, a Guarda Revolucionária classificou a ofensiva como uma resposta aos recentes bombardeios americanos contra infraestrutura iraniana, incluindo instalações de energia, pontes e centros logísticos. “Como não existe nenhuma instituição internacional capaz de impedir a brutalidade das Forças Armadas dos Estados Unidos, não temos outro caminho além de responder na mesma medida”, afirmou.
A nova rodada de ataques coincide com o endurecimento do discurso de Mojtaba Khamenei. Ao prometer “lições inesquecíveis” aos Estados Unidos e defender a unidade entre a população e as autoridades iranianas, o líder reforçou a disposição de Teerã de manter a estratégia de retaliação diante da pressão militar exercida por Washington.