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Líder supremo do Irã acusa EUA de romper acordo e promete ‘lições inesquecíveis’

Em meio à escalada militar entre Teerã e Washington, Mojtaba Khamenei acusa os EUA de descumprirem acordos e eleva o tom contra o país

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 14h32 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h48
Mulher iraniana segura cartaz com a foto do líder supremo aiatolá Mojtaba Khamenei
Mulher iraniana segura cartaz com a foto do líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei - 09/04/2026 (Majid Saeedi/Getty Images)
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Líder supremo do Irã acusa EUA de romper acordo e promete ‘lições inesquecíveis’ Priorizar nos meus resultados Google

O líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, publicou neste sábado, 18, uma série de mensagens na rede social X em que acusa os Estados Unidos de descumprirem um acordo firmado com Teerã e afirma que o Irã e seus aliados têm “lições inesquecíveis” reservadas aos EUA. O texto é a primeira manifestação pública de maior alcance desde a morte de seu pai, Ali Khamenei.

A publicação foi feita após um breve comunicado na conta ligada ao gabinete de Khamenei que informava que o líder trataria da “grande epopeia da despedida do líder mártir” e sobre “questões-chave do país“. No início, Mojtaba Khamenei agradece a participação popular no funeral de seu pai, descrevendo o evento como uma demonstração inédita da identidade “islâmica e iraniana”. O líder considera que a mobilização fortaleceu os aliados do país e provocou “confusão, raiva e medo” entre seus adversários.

Na sequência da mensagem, Mojtaba Khamenei volta a recorrer ao termo “Grande Satã“, expressão usada desde a Revolução Islâmica de 1979 para designar os Estados Unidos. Segundo o líder iraniano, “coerção, totalitarismo e brutalidade” são características inseparáveis da política americana e os sucessivos rompimentos de compromissos demonstrariam a “desonestidade”, a “irracionalidade” e a falta de confiabilidade de Washington.

“A repetida violação dos compromissos do Grande Satã em relação ao acordo, mais uma vez, revelou a verdade: a assinatura do presidente dos Estados Unidos tem tão pouco valor e credibilidade quanto as palavras e a conduta enganosas, traiçoeiras e brutais do regime americano”, diz a publicação.

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O trecho final da série de publicações eleva o tom. Khamenei afirma que os Estados Unidos buscam ampliar o conflito e adverte que a resposta iraniana será proporcional. “Agora que o inimigo americano busca escalar o conflito, incorrendo assim em custos ainda mais pesados e maior humilhação, ele deve saber que a nobre nação do Irã e a Frente de Resistência reservam lições inesquecíveis para ele”, escreveu.

Em seguida, o líder cita como exemplo os confrontos registrados nos últimos dias no sul do país. Segundo ele, “o valor dos combatentes islâmicos e a honra do povo corajoso das regiões do sul” demonstram a capacidade do Irã de responder aos seus adversários.

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Mojtaba também faz um apelo à unidade nacional, afirmando que uma das prioridades do momento é preservar a coesão entre a população e as autoridades e proteger “a dignidade e a independência” do Irã, sobretudo diante do que chamou de “inimigo americano criminoso e astuto”.

A Frente de Resistência mencionada pelo líder é como Teerã se refere ao conjunto de governos e grupos aliados no Oriente Médio, entre eles o Hezbollah, no Líbano, as milícias xiitas no Iraque, os houthis, no Iêmen, e facções palestinas apoiadas pelo regime iraniano.

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Irã amplia ofensiva contra aliados dos EUA no Golfo após novos bombardeios americanos

As declarações de Mojtaba Khamenei foram publicadas no mesmo dia em que o conflito entre Irã e Estados Unidos ganhou uma nova escalada militar. Segundo a agência Reuters, após uma semana de bombardeios americanos contra alvos iranianos, Teerã ampliou sua ofensiva e passou a atacar países aliados de Washington no Golfo.

De acordo com a Reuters, o Kuwait foi alvo de mísseis balísticos e drones durante a madrugada deste sábado. Um complexo de dessalinização foi atingido, e as operações do Aeroporto Internacional do Kuwait chegaram a ser suspensas devido à ameaça de novos ataques. A Kuwait Petroleum Corporation informou ainda que uma de suas instalações petrolíferas sofreu danos, com registro de feridos entre funcionários e equipes de emergência.

Ainda segundo a agência, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) afirmou ter atingido o Camp Arifjan, centro de apoio às forças americanas, e uma instalação de radar na Base Aérea Ali Al Salem, ambos no Kuwait. O grupo também reivindicou ataques contra bases militares utilizadas pelos Estados Unidos na Jordânia e no Bahrein.

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Em comunicado, a Guarda Revolucionária classificou a ofensiva como uma resposta aos recentes bombardeios americanos contra infraestrutura iraniana, incluindo instalações de energia, pontes e centros logísticos. “Como não existe nenhuma instituição internacional capaz de impedir a brutalidade das Forças Armadas dos Estados Unidos, não temos outro caminho além de responder na mesma medida”, afirmou.

A nova rodada de ataques coincide com o endurecimento do discurso de Mojtaba Khamenei. Ao prometer “lições inesquecíveis” aos Estados Unidos e defender a unidade entre a população e as autoridades iranianas, o líder reforçou a disposição de Teerã de manter a estratégia de retaliação diante da pressão militar exercida por Washington.

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