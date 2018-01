Líder sul-coreano dá a Trump crédito por reabertura de diálogo

O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma “enorme” contribuição para que a Coreia do Sul retomasse o diálogo com a Coreia do Norte segundo a emissora american CNN. Na última terça-feira, representantes dos dois países se reuniram na zona desmilitarizada pela primeira vez desde 2015.

Durante uma entrevista coletiva de ano novo, Moon elogiou a pessoa do presidente Trump e disse que gostaria de expressar sua “gratidão” pela “enorme contribuição” que ele havia feito. Antes da reunião ocorrer, o presidente americano tomou para si o crédito de criar as condições certas para a retomada do diálogo entre as Coreias. “Alguém realmente acredita que conversas e diálogos estariam acontecendo entre a Coreia do Sul e a do Norte neste momento se eu não tivesse sido firme, forte e disposto a usar todo o nosso ‘poder’ contra a Coreia do Norte?”, ele escreveu em sua conta no Twitter.

Sobre a Coreia do Norte, Moon se disse disposto a conversar com o ditador Kim Jong-un no futuro, mas não faria “uma reunião apenas para dizer que nos reunimos”. Aumentando a pressão sobre o regime para a desnuclearização da região, o presidente sul-coreano afirmou que “a guerra não pode recomeçar na península coreana novamente”. “Meu objetivo é resolver o problema nuclear da Coreia do Norte e cimentar a paz durante o meu mandato”, declarou.