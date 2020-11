Líder republicano no Senado não reconhece Biden como presidente eleito

Apesar da vitória do presidente eleito Joe Biden, o líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, o republicano Mitch McConnell, afirmou nesta segunda-feira, 9, que o presidente Donald Trump está “100% dentro de seus direitos” de colocar em dúvida o resultado do pleito e considerar opções legais.

A fala do proeminente líder republicano, a primeira desde que Biden se declarou vitorioso na eleição presidencial deste ano, acontece em meio às relutâncias de aliados de Trump no Capitólio em parabenizar o democrata, ou fazer com que o presidente aceite o resultado.

Segundo McConnell, o processo irá se desenrolar e “chegar em sua conclusão”.

Em resposta, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que a decisão dos republicanos de não reconhecer o resultado é “extremamente perigosa, extremamente danosa à democracia”, ressaltando que ações legais podem ser válidas desde que sejam baseadas em evidências e fatos concretos.

O Partido Republicano não reconheceu ainda vitória de Biden e tem apoiado Donald Trump nos pedidos de recontagem de votos. A apuração ainda não terminou, mas Biden já atingiu 279 votos dos 270 votos do colégio eleitoral americano que precisava para se eleger.

A vitória foi contabilizada a partir da vitória de virada no estado da Pensilvânia, que é um dos estados dos quais Trump tenta judicialmente anular os votos recebidos pelos correios depois das eleições. Em números totais, Biden tem 75,3 milhões de votos, ou 50,5% do total de votos. Trump teve até agora 71 milhões de votos.

Enquanto Trump insiste na narrativa de que a eleição foi fraudada, publicando mensagens no Twitter em que critica o sistema eleitoral americano sem apresentar provas, assessores, políticos e até familiares tentam convencê-lo a dar o braço a torcer e reconhecer a vitória de Joe Biden nas urnas.

“Desde quando a mídia diz quem será o nosso próximo presidente?”, indagou Trump nas redes sociais na tarde deste domingo. Ele também compartilhou artigos e opiniões de blogs alternativos que o apoiam publicamente e uma entrevista do líder republicano na Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, à rede de TV conservadora Fox News, em que afirma, que a eleição ainda não está decidida e que deve-se aguardar a recontagem dos votos em diversos Estados.

O republicano também publicou trechos de um texto escrito pelo jurista conservador, Jonathan Turley, em que defende que os Estados Unidos têm problemas sistêmicos de segurança nas urnas.

Enquanto isso, alguns republicanos de peso, como o ex-presidente George W. Bush, congratulam Joe Biden publicamente e reconhecem que o democrata é o quadragésimo sexto presidente americano.

O número expressivo de votos de Trump também foi mencionado por Bush: “Quero parabenizar o presidente Trump e seus apoiadores por uma campanha árdua. Ele ganhou os votos de mais de 70 milhões de americanos – uma conquista política extraordinária. Eles falaram, e suas vozes continuarão a ser ouvidas pelos republicanos eleitos em todos os níveis de governo.”

A divergência não indica apenas uma divisão de opiniões quanto à estratégia a ser seguida até janeiro de 2022, quando Biden deve tomar posse, mas coloca em dúvida a liderança do presidente americano e os rumos do partido no futuro.