Líder opositora de Miamar animada com sua primeira visita ao presidente

A líder da oposição birmanesa Aung San Suu Kyi afirmou neste sábado à AFP ter ficado animada com sua primeira reunião, na véspera, com o presidente Thein Sein.

Nenhuma informação oficial sobre o conteúdo desta reunião, que durou cerca de uma hora no gabinete do presidente em Naypyidaw, foi divulgada.

Neste sábado, a mídia estatal disse que o presidente e a oposição “se comprometeram a cooperar na busca do interesse nacional”.

“Eles tentaram encontrar um terreno comum para cooperar no interesse da nação e do povo, deixando de lado suas diferenças”, escreveu o jornal New Luz de Mianmar.

A reunião de sexta-feira é o gesto mais recente do novo regime para melhorar as relações com os seus adversários.