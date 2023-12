Líder opositor de Putin, Alexei Navalny desaparece em prisão na Rússia

Os advogados do líder da oposição na Rússia, Alexei Navalny, informaram nesta segunda-feira, 11, que perderam contato com o principal crítico do presidente do país, Vladimir Putin. Acredita-se que o homem de 47 anos, que foi condenado a mais 19 anos de prisão em agosto, esteva detido em uma colônia penal próxima de Moscou, mas não há registros sobre a sua atual localização.

A porta-voz de Nalvany, Kira Yarmysh, disse, através de uma publicação no X, antigo Twitter, que a defesa realizou múltiplas tentativas para ter acesso às colônias penais IK-6 e IK-7, onde ativista pela democracia poderia estar. Eles, no entanto, foram notificados de que o prisioneiro não se encontrava em nenhum dos centros de detenção.

“Hoje, como na sexta-feira, os advogados tentaram chegar à IK-6 e IK-7 – duas colônias na região de Vladimir onde Alexei Navalny poderia estar. Acabam de ser informados simultaneamente em ambas as colônias de que ele não está lá”, escreveu ela, acrescentando que o seu cliente está desaparecido há seis dias e que foi visto pela última vez na colônia penal IK-6, a leste de Moscou.

“Eles se recusam a dizer para onde ele foi transferido”, completou.

Today, as on Friday, the lawyers tried to get to IK-6 and IK-7 — two colonies in the Vladimir region where Alexey @navalny might be. They have just been informed simultaneously in both colonies that he is not there.

We still don't know where Alexey is.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 11, 2023