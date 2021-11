Líder militar dos EUA diz que míssil chinês deu ‘volta ao mundo’

“Eles lançaram um míssil de longo alcance”, disse o general John Hyten, segundo no comando do Pentágono e vice-presidente do Estado-Maior Conjunto, à CBS News. “Deu a volta ao mundo, foi solto de um veículo planador hipersônico que planou de volta à China, que impactou um alvo na China”.

No final de agosto, uma reportagem do Financial Times revelou que Pequim conduziu dois testes de armas hipersônicas, um em julho e outro em agosto.

As informações foram negadas pela China. De acordo com o governo do presidente Xi Jinping, o teste foi feito com foguetes reutilizáveis, que poderiam reduzir o custo de lançamentos de espaçonaves no futuro.

Conforme a China desenvolve sua própria versão de mísseis hipersônicos, o Pentágono também vem dando prioridade às armas do tipo. O Pentágono chegou a testar um míssil hipersônico no mies passado, mas sem sucesso, e afirma que pretende entregar a tecnologia já nesta década.

A fala do militar se dá poucas semanas após a publicação de um relatório no qual o Pentágono afirma que Pequim está ampliando seu arsenal nuclear e pode ter mil ogivas nucleares até o fim da década. A estimativa, parte de um relatório da Defesa americana publicado no início de novembro, tem como base a rápida modernização das opções bélicas chinesas e a construção incessante de silos para mísseis.