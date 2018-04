Líder do Estado Islâmico no Afeganistão morre em ataque dos EUA

O uzbeque Qari Hikmatullah, suposto líder no Afeganistão da organização terrorista Estado Islâmico (EI), morreu em um ataque dos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira o comando das Forças Armadas americanas no Afeganistão (USFOR).

“Um ataque aéreo das Forças Armadas dos Estados Unidos matou Qari Hikmatullah e seu guarda-costas no distrito de Bilchiragh, província de Faryab (Afeganistão), em 5 de abril. No momento de sua morte, Hikmatullah era o principal comandante do EI e o maior recrutador de combatentes do EI no norte do Afeganistão”, afirmou a USFOR em comunicado.

Longe dos núcleos tradicionais dos talibãs –no sul e no leste do Afeganistão–, a província de Faryab faz limite com o Turcomenistão, e é um dos redutos da minoria uzbeque afegã.

Hikmatullah foi no passado um líder do Movimento Islâmico no Uzbequistão antes de se incorporar às fileiras dos talibãs e, finalmente, ao EI.

De acordo com as autoridades americanas, o também uzbeque Mawlavi Habibul Rahman assumiu a liderança do EI após morte de Hikmatullah.

“As Forças Especiais afegãs e as Forças de Contraterrorismo dos EUA mataram Hikmatullah e matarão qualquer sucessor”, advertiu o comandante do Exército americano no Afeganistão, o general John Nicholson, citado na nota.

De fato, em 16 de março, outro ataque aéreo americano tirou a vida de dois dos principais líderes do grupo, Omair e Abu Samaya, quando ambos mantinham um encontro na província afegã de Sar-e Pul. Nesse mesmo dia, outros 13 membros do EI foram mortos em uma operação noturna, informou a USFOR.

Segundo os últimos números divulgados pelo Pentágono, os Estados Unidos mantêm cerca de 14.000 militares no Afeganistão, a maior parte deles integrados na missão “Resolute Support” (Apoio Decidido) da Otan.

Na disputa, que começou no final de 2001, já morreram cerca de 2.400 americanos.

(Com EFE)