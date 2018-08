Líder do Estado Islâmico instiga militância a manter a jihad

O líder do grupo terrorista Estado Islâmico, Abu Bakr Baghdadi, convocou os militantes a prosseguiram com a jihad (guerra santa) em um áudio divulgado pelas redes sociais nesta quarta-feira (22). Esta foi a primeira declaração de Baghdadi gravada em quase 12 meses.

Diferentes agências de inteligência o davam como morto nos últimos meses.

“Se os fiéis abandonarem sua religião, sua paciência e a jihad contra os inimigos, serão derrotados”, disse Baghdadi em uma gravação de 54 minutos divulgada pelo aplicativo de mensagens instantâneas Telegram. “Aqueles que mantêm a fé vão triunfar. A única maneira de comprovar esta fé é com a luta”, afirmou o líder do grupo.

Sua mensagem de hoje foi divulgada por ocasião da festa do sacrifício ou Eid al-Fitr , que marca o fim da peregrinação anual a Meca. Chega no um momento em que o grupo extremista se encontra encurralado na Síria, após ter sido expulso de todos os centros urbanos do Iraque.

O Estado Islâmico chegou a controlar grandes territórios nos dois países, mas hoje seus últimos domínios têm sido alvos de bombardeios das tropas curdas e das forças do governo de Bashar Assad, o presidente sírio. O grupo jihadista, porém, continua operacional em outros países, como o Afeganistão.

O áudio não teve sua autenticidade verificada até o momento. Mas seria o primeiro gravado pelo líder do Estado Islâmico desde 28 de setembro de 2017. Naquela mensagem, ele pedira aos combatentes na Síria e no Iraque para resistirem, apesar da libertação de Mossul, considerada pelo Estado Islâmico como sua capital.

