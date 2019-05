Líder de partido indiano é assassinado na véspera das eleições

Um grupo de insurgentes matou a tiros um líder local do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata Party (BJP), o mesmo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, na conflituosa Caxemira indiana, um dia antes das eleições gerais na região.

“Gul Mohammad Mir, morador de Nowgam Verinag, foi atingido por balas no incidente terrorista e levado a um hospital para receber tratamento médico, onde segundo consta faleceu”, informou ontem à noite a Polícia caxemiriana em comunicado. Mir era vice-presidente do partido no distrito de Anantnag, tinha 65 anos e foi morto em sua casa.

As forças de segurança isolaram a área e estão investigando para tentar esclarecer os detalhes do fato, realizado “por terroristas”, segundo a nota.

Boa parte do Gabinete de Ministros central e inclusive políticos opositores se pronunciaram em suas contas do Twitter repudiando o crime, ocorrido na véspera das eleições em Anantnag. “Condeno energicamente o assassinato do líder do BJP Jammu e Caxemira Ghulam Mohammad Mir, a sua contribuição para o reforço do partido em Jammu e Caxemira sempre será lembrada. Não há lugar para este tipo de violência no nosso país”, escreveu o primeiro-ministro na rede social.

Situada aos pés do Himalaia, Caxemira é a única região indiana com maioria muçulmana, e o Paquistão reivindica sua completa soberania desde 1947.