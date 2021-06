Líder de vacinação, China aplicou 1 bilhão de doses contra Covid-19

Um ano e meio depois de ser o primeiro país a identificar a Covid-19 em seu território, a China já aplicou 1 bilhão de doses de vacinas contra a doença. O país asiático é atualmente o líder em imunização no planeta, seguido por Estados Unidos (316 milhões de doses) e Índia (266 milhões de doses). Em quarto lugar, o Brasil, que atingiu a triste marca de 500 mil vítimas do vírus no sábado, aplicou 86 milhões de doses.

O levantamento, feito pela plataforma Our World in Data, parceira da Universidade de Oxford, na Inglaterra, apontou ainda que a China aplicou 18 milhões de doses por dia na última semana. O país utiliza apenas vacinas desenvolvidas nacionalmente, a exemplo da CoronaVac, Sinopharm e CanSino.

No último dia 8, a China se tornou o primeiro país a aprovar o uso de vacinas contra a Covid-19 em crianças – por lá quem tiver mais que três anos de idade será considerado apto a receber a CoronaVac. Ao todo, mais de 2,6 bilhões de doses de vacinas foram administradas no mundo.