Líder de extrema-direita britânico ameaça deportar Meghan Markle

Notório por seu papel no ‘Brexit’, o político britânico Nigel Farage ameaçou deportar a atriz Meghan Markle caso ele se torne Primeiro-Ministro do Reino Unido. Líder do partido de extrema-direita Reform UK, Farage é conhecido por seu papel de liderança no referendo que tirou o Reino Unido da União Europeia, e agora volta seus olhos para a esposa do Príncipe Harry.

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Tudo começou em uma participação de Farage no podcast The Benny Show, do apresentador americano Benny Johnson. “O comportamento de Meghan e Harry foi uma vergonha absoluta. Agora eles estão de volta ao Reino Unido, vivendo aqui sabe-se lá por quanto tempo, e, de alguma forma, não consigo evitar, começo quase a sentir um pouco de pena de Harry, porque essa é a história clássica do homem fraco e da mulher forte”, disse ele no programa, em um primeiro momento.

Após Johnson fazer uma brincadeira provocativa, pedindo para Farage não deportar Markle de volta aos EUA caso se torne premiê, o político disparou: “Você poderá tê-la de volta. Poderá tê-la de volta se eu estiver no comando”.

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