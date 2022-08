Líder de Belarus moderniza aviões militares para carregar armas nucleares

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse nesta sexta-feira, 26, que os aviões de guerra militares SU-24 foram modificados para transportar armas nucleares, completando que Minsk está pronta para reagir de maneira imediata caso o Ocidente cause algum problema ao país.

De acordo com a agência de notícias bielorrussa Belta, Lukashenko concordou com o movimento de modernizar suas aeronaves juntamente com o presidente russo, Vladimir Putin. Belarus é um dos maiores aliados de Moscou e não possui armamento nuclear próprio.

O governo liderado pelo líder autoritário, que abriu as portas de seu território para o Exército russo pouco antes do início da guerra na Ucrânia, não entrou em detalhes sobre como será uma eventual transferência de armas nucleares de um país para o outro.

De acordo com a Belta, Lukashenko citou a vizinha Polônia, que faz parte da Otan, como uma potencial ameaça futura, ao mesmo tempo que disse que os governantes de Varsóvia não parecem entender a potencial resposta de Minsk a um eventual ataque.

“Eles devem entender que, se optarem pela escalada, nenhum helicóptero ou avião os salvará”, disse ele.

O presidente completou ainda que “não é uma boa ideia escalar as coisas com Belarus porque isso seria uma escalada também com a Rússia, que tem armas nucleares”, completando que “se o Ocidente começar a criar problemas, eles terão uma resposta imediata”.