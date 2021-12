Líder da oposição é condenado a 18 anos de prisão no Belarus

Um tribunal do Belarus sentenciou o líder oposicionista Sergei Tikhanovsky a 18 anos de prisão por sua participação nos protestos que sacudiram o país em 2020.

De acordo com a mídia bielorrussa, Tikhanovsky, um conhecido blogueiro do país, foi submetido a meses de julgamento a portas fechadas em um centro de detenção em Gomel, a 300 quilômetros da capital, Minsk.

Ele foi considerado culpado por incentivar motins contra o ditador do país, Alexander Lukashenko, após as eleições presidenciais fraudulentas realizadas no ano passado.

De acordo com o jornal estatal Sovetskaya Belarus, Tikhanovsky foi responsabilizado por incitar o ódio social, entre outras acusações.

Tikhanovsky é casado com Sviatlana Tsikhanouskaya, ícone da luta pela democracia no país. Professora de inglês, ela concorreu às últimas eleições presidenciais, mas foi derrotada.

O pleito, porém, foi reconhecidamente fraudado. Desde então, Sviatlana Tsikhanouskaya fugiu do Belarus e vive exilada na Lituânia.

“O ditador se vingou publicamente de seu oponente mais forte”, ela escreveu no Twitter depois do anúncio da sentença.

“Enquanto esconde os presos políticos em julgamentos fechados, Lukashenko espera continuar a repressão em silêncio. Mas o mundo inteiro assiste. Não vamos parar ”, acrescentou.

Um dos cinco co-réus no caso, o político Mikola Statkevich, 65, foi condenado a 14 anos de prisão.

Statkevich desafiou Lukashenko nas eleições de 2010, mas foi condenado a seis anos de prisão. Libertado no início de 2015, ele foi impedido de participar do pleito de 2020.