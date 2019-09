Líder da Al Qaeda, filho de Bin Laden foi morto em operação, dizem EUA

Hamza bin Laden, filho do ex-líder da Al Qaeda Osama bin Laden e ele próprio uma figura notável no grupo terrorista, foi morto em uma operação antiterrorista dos EUA, informou a Casa Branca neste sábado, 14. Segundo o comunicado, a operação ocorreu próximo à fronteira entre Afeganistão e Paquistão.

“A perda de Hamza bin Ladin não apenas priva a Al-Qaeda de importantes habilidades de liderança e a conexão simbólica com seu pai, mas prejudica importantes atividades operacionais do grupo”, afirmou o comunicado da Casa Branca.

Hamza, que se acredita ter cerca de 30 anos, estava ao lado de seu pai no Afeganistão antes dos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Ele também passou um tempo com seu pai no Paquistão após a invasão do Afeganistão liderada pelos EUA empurrar grande parte da liderança experiente da Al Qaeda para lá.

O Departamento de Estado dos EUA classificou Hamza como um terrorista global em 2017, depois que ele pediu atos de terrorismo nas capitais ocidentais e ameaçou se vingar dos americanos pela morte de seu pai.

A Reuters informou em 31 de julho que Hamza havia sido morto, citando uma autoridade dos EUA com conhecimento do assunto. Mas a declaração deste sábado é a primeira em que o governo dos EUA confirma a operação.