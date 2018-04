Líder aconselha judeus a não usarem quipá em cidades da Alemanha

O presidente do Conselho Central dos Judeus na Alemanha, Josef Schuster, recomendou aos judeus não utilizarem quipá quando circularem pelas ruas das grandes cidades do país. O conselho veio após um vídeo com imagens de dois judeus agredidos em Berlim. O uso da quipá por homens denota respeito e temor a Deus.

O suspeito pela agressão é um rapaz de 19 anos. Uma das vítimas, Adam Armoush, de 21 anos, é cidadão israelense, mas diz não ser judeu. Ele teria colocado a quipá para provar ao amigo que era seguro utilizá-la nas ruas. À televisão alemã, Armoush contou que a experiência deu errado quando os dois foram atacados por homens que gritavam “yahudi”, palavra em árabe para “judeu”.

Armoush e o amigo foram atacados com um cinto por um jovem identificado como Knaan S, um sírio que supostamente estaria pedindo asilo na Alemanha. A vítima filmou o ataque e postou o vídeo na internet. Logo ele se tornou viral e alcançou diversos portais da comunidade judaica. Knann se entregou à polícia alguns dias depois.

Em entrevista a uma rádio de Berlim, o líder judaico afirmou que em períodos normais ele incentiva o uso da quipá para incentivar a demonstração da fé. Mas em períodos sensíveis, como o atual, recomenda que se evite seu uso.

“Eu recomendo usar um chapéu ou outra cobertura na cabeça”, afirmou Schuster. Segundo ele, o ataque aos judeus na Alemanha não se deve apenas ao antissemitismo. “Isso também vem com o racismo e a xenofobia. Temos que acabar com esses fenômenos imediatamente”.

A comunidade judaica de Berlim está organizando para esta semana um protesto contra o crescimento do antissemitismo e pediu para que os participantes utilizem a quipá.

A chanceler alemã Angela Markel condenou o ataque em Berlim e afirmou que as autoridades alemãs responderiam com “força e determinação”.