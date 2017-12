Líbano quer instalar embaixada em Jerusalém para apoiar Palestina

1. Protestos contra Trump em Israel zoom_out_map 1/34 Manifestantes queimam bandeira americana durante protesto na cidade paquistanesa de Lahore, contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 10/12/2017 (Arif Ali/) Manifestantes queimam bandeira americana durante protesto na cidade paquistanesa de Lahore, contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 10/12/2017

2. Protestos contra Trump zoom_out_map 2/34 Manifestantes exibem cartaz com os rostos de Donald Trump e Benjamin Netanyahu - presidente dos Estados Unidos e primeiro-ministro israelense - durante protestos realizados em Cairo, no Egito, contra a decisão do líder americano de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 10/12/2017 (Mohamed Abd El Ghany/) Manifestantes exibem cartaz com os rostos de Donald Trump e Benjamin Netanyahu - presidente dos Estados Unidos e primeiro-ministro israelense - durante protestos realizados em Cairo, no Egito, contra a decisão do líder americano de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 10/12/2017

3. Protestos contra Trump em Israel zoom_out_map 3/34 Policiais israelenses entram em confronto com palestinos na Cisjordânia, em protesto realizado contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 10/12/2017 (Mohamad Torokman/) Policiais israelenses entram em confronto com palestinos na Cisjordânia, em protesto realizado contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 10/12/2017

4. Protestos contra Trump zoom_out_map 4/34 Manifestante palestino faz barricada com pneus na cidade de Belém, região da Cisjordânia, durante protestos contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 10/12/2017 (Goran Tomasevic/) Manifestante palestino faz barricada com pneus na cidade de Belém, região da Cisjordânia, durante protestos contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 10/12/2017

5. Protestos contra Trump em Israel zoom_out_map 5/34 Palestino chuta pneu em chamas durante confronto com tropas israelenses, em protesto realizado contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 10/12/2017 (Mohamad Torokman/) Palestino chuta pneu em chamas durante confronto com tropas israelenses, em protesto realizado contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 10/12/2017

6. Protestos contra Trump em Israel zoom_out_map 6/34 Palestino carrega pneu em chamas durante confronto com tropas israelenses, em protesto realizado contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 10/12/2017 (Mohamad Torokman/) Palestino carrega pneu em chamas durante confronto com tropas israelenses, em protesto realizado contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 10/12/2017

zoom_out_map 7/34 Manifestante palestino tenta se proteger durante o confronto contra os soldados israelenses na Cisjordânia - 08/12/2017 (Mohamad Torokman/) Palestinos entram em confronto com tropas israelenses

zoom_out_map 8/34 Manifestantes protestam contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, em Atenas, na Grécia - 08/12/2017 (Costas Baltas/) Jerusalém como capital de Israel

zoom_out_map 9/34 Manifestante protesta contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, em Berlim, na Alemanha - 08/12/2017 (Axel Schmidt/)

zoom_out_map 10/34 Gregos protestam contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, em Atenas, na Grécia - 08/12/2017 (Costas Baltas/) Gregos protestam contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, em Atenas, na Grécia - 08/12/2017

zoom_out_map 11/34 Militante palestino durante o confronto com tropas israelenses em Ramallah, que deixou dezenas de feridos - 08/12/2017 (Mohamad Torokman/) Jerusalém como capital de Israel

zoom_out_map 12/34 Militante palestino durante o confronto com tropas israelenses na fronteira com a cidade de Gaza, que deixou dezenas de feridos - 08/12/2017 (Mohammed Salem/)

zoom_out_map 13/34 Turcos protestam contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, em Istambul na Turquia - 08/12/2017 (Osman Orsal/) Istambul na Turquia - 08/12/2017

zoom_out_map 14/34 Paquistaneses protestam contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, em Peshawar, no Paquistão - 08/12/2017 (Fayaz Aziz/) Peshawar, no Paquistão - 08/12/2017

zoom_out_map 15/34 Militante palestino durante o confronto com tropas israelenses em Ramallah, que deixou dezenas de feridos - 08/12/2017 (Mohamad Torokman/) Jerusalém como capital de Israel

zoom_out_map 16/34 Um policial israelense de fronteira atira bombas de gás contra manifestantes palestinos, em Ramallah - 08/12/201 (Mohamad Torokman/) An Israeli border policeman reacts as he fires towards Palestinian protesters during clashes as Palestinians call for a "day of rage" in response to U.S. President Donald Trump's recognition of Jerusalem as Israel's capital, near the Jewish settlement of Beit El, near the West Bank city of Ramallah December 8, 2017. REUTERS/Mohamad Torokman

zoom_out_map 17/34 Manifestantes protestam contra a decisão do presidente americano Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, em Amã, na Jordânia (Muhammad Hamed/)

19. Manifestante palestino atira de volta uma bomba de gás lacrimogênio contra as tropas israelenses, durante protesto intitulado "dia de raiva", em resposta à atitute do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel - 08/12/2017 zoom_out_map 19/34 Manifestante palestino atira de volta uma bomba de gás lacrimogênio contra as tropas israelenses, durante protesto intitulado "dia de raiva", em resposta à atitute do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel - 08/12/2017 (Mohammed Salem/) A Palestinian protester hurls back a tear gas canister fired by Israeli troops during clashes as Palestinians call for a "day of rage" in response to U.S. President Donald Trump's recognition of Jerusalem as Israel's capital, near the border with Israel in the east of Gaza City December 8, 2017. REUTERS/Mohammed Salem

20. Iraquianos sunitas protestam contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, em Bagdá - 08/12/2017 zoom_out_map 20/34 Iraquianos sunitas protestam contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, em Bagdá - 08/12/2017 (Thaier Al-Sudani/) Policiais de fronteira de Israel e palestinos entram em confronto, , durante protesto intitulado "dia de raiva", em resposta à atitute do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel - 08/12/2017

21. Policiais de fronteira de Israel e palestinos entram em confronto, , durante protesto intitulado "dia de raiva", em resposta à atitute do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel - 08/12/2017 zoom_out_map 21/34 Policiais de fronteira de Israel e palestinos entram em confronto, , durante protesto intitulado "dia de raiva", em resposta à atitute do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel - 08/12/2017 (Ammar Awad/)

22. Palestinos entram em confronto com tropas israelenses zoom_out_map 22/34 Palestino ferido é carregado durante confronto com tropas israelenses em um protesto contra a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, perto da fronteira com Israel, no sul da Faixa de Gaza - 07/12/2017 (Ibraheem Abu Mustafa/) Palestino ferido é carregado durante confronto com tropas israelenses em um protesto contra a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, perto da fronteira com Israel, no sul da Faixa de Gaza - 07/12/2017

23. Protesto de palestinos na Cisjordânia zoom_out_map 23/34 Manifestantes palestinos correm durante confrontos com tropas israelenses em um protesto contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, perto do assentamento judeu de Beit El, nos arredores da cidade de Ramallah, na Cisjordânia - 07/12/2017 (Mohamad Torokman/) Manifestantes palestinos correm durante confrontos com tropas israelenses em um protesto contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, perto do assentamento judeu de Beit El, nos arredores da cidade de Ramallah, na Cisjordânia - 07/12/2017

24. Palestinos protestam na Cidade de Gaza zoom_out_map 24/34 Palestinos participam de um protesto contra a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, na cidade de Gaza - 07/12/2017 (Mohammed Abed/) Palestinos participam de um protesto contra a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, na cidade de Gaza - 07/12/2017

25. Palestinos entram em confronto com tropas israelenses zoom_out_map 25/34 Manifestante palestino queima uma bandeira dos Estados Unidos durante confrontos com tropas israelenses perto do assentamento judeu de Beit El, perto da cidade de Ramallah, na Cisjordânia - 07/12/2017 (Mohamad Torokman/) Manifestante palestino queima uma bandeira dos Estados Unidos durante confrontos com tropas israelenses perto do assentamento judeu de Beit El, perto da cidade de Ramallah, na Cisjordânia - 07/12/2017

26. Palestinos entram em confronto com tropas israelenses zoom_out_map 26/34 Manifestantes palestinos entram em confronto com tropas israelenses perto do assentamento judeu de Beit El, perto da cidade de Ramallah, na Cisjordânia - 07/12/2017 (Mohamad Torokman/) Manifestantes palestinos entram em confronto com tropas israelenses perto do assentamento judeu de Beit El, perto da cidade de Ramallah, na Cisjordânia - 07/12/2017

27. Palestinos entram em confronto com tropas israelenses zoom_out_map 27/34 Manifestante palestino se protege atrás de uma caçamba durante confronto com as tropas israelenses em protesto contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 07/12/2017 (Mohamad Torokman/) Manifestante palestino se protege atrás de uma caçamba durante confronto com as tropas israelenses em protesto contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 07/12/2017

28. Palestinos entram em confronto com tropas israelenses zoom_out_map 28/34 Manifestante segura uma bandeira palestina durante confronto com tropas israelenses em um protesto contra a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel (Ibraheem Abu Mustafa/) Manifestante segura uma bandeira palestina durante confronto com tropas israelenses em um protesto contra a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel na Cisjordânia - 07/12/2017

29. Palestinos protestam na Faixa de Gaza zoom_out_map 29/34 Manifestantes queimam uma bandeira dos Estados Unidos e uma foto do presidente Donald Trump durante um protesto contra a decisão de Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, na cidade de Gaza - 07/11/2017 (Mohammed Salem/) Manifestantes queimam uma bandeira dos Estados Unidos e uma foto do presidente Donald Trump durante um protesto contra a decisão de Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, na cidade de Gaza - 07/11/2017

30. PALESTINIAN-ISRAEL-GAZA-JERUSALEM-CONFLICT zoom_out_map 30/34 Manifestantes palestinos queimam bandeiras dos Estados Unidos e de Israel na cidade de Gaza - 06/12/2017 (Mahmud Hams/) Manifestantes palestinos queimam bandeiras dos Estados Unidos e de Israel na cidade de Gaza - 06/12/2017

31. Mural de Trump é pichado em Belém zoom_out_map 31/34 Palestino pixa um mural com a imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma parte da barreira israelense, na cidade de Belém, na Cisjordânia - 07/12/2017 (Mussa Qawasma/) Palestino pixa um mural com a imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma parte da barreira israelense, na cidade de Belém, na Cisjordânia - 07/12/2017

32. Protestors chant slogans and hold Palestinian flags in Sidon zoom_out_map 32/34 Manifestantes gritam palavras de ordem e agitam bandeiras palestinas durante protesto em Sidon, no sul do Líbano - 07/12/2017 (Ali Hashisho/) Manifestantes gritam palavras de ordem e agitam bandeiras palestinas durante protesto em Sidon, no sul do Líbano - 07/12/2017

33. Palestinos entram em confronto com tropas israelenses zoom_out_map 33/34 Manifestante palestino lança pedras contra as tropas israelenses durante confronto em um protesto contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 07/12/2017 (Mohamad Torokman/) Manifestante palestino lança pedras contra as tropas israelenses durante confronto em um protesto contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel - 07/12/2017