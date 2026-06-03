Líbano acusa Israel de bombardear três hospitais em uma semana
Ataques deixaram nove mortos mais de 150 feridos, maioria profissionais da saúde, em Tebnine e Tiro
Três hospitais no sul do Líbano foram atingidos por bombardeios das Forças de Defesa de Israel (FDI) em menos de uma semana, afirmou o Ministério da Saúde libanês nesta quarta-feira, 3. De acordo com Beirute, os ataques resultaram na morte de nove pessoas e deixaram outras 150 feridas, com a grande maioria das vítimas sendo profissionais de saúde.
O episódio mais recente ocorreu nesta quarta, quando o exército israelense promoveu uma operação aérea nos arredores do hospital público de Tebnine. Incidentes semelhantes ocorreram dois dias antes, quando os hospitais Jabal Amel e Hiram, em Tiro, registraram bombardeios nas proximidades. As instalações estão entre as poucos centros de atendimento em funcionamento no sul do país.
“Era um dia comum no hospital e, de repente, sem motivo, eles miraram a unidade. Foi uma catástrofe”, disse Wael Mroueh, diretor do Jabal Amel.
A ofensiva atingiu um prédio em frente ao Jabal Amel. A força da explosão afetou a unidade: a energia foi cortada, boa parte do primeiro andar ficou destruída e pacientes ligados a aparelhos na UTI, que também foi danificada, precisaram ser evacuados.
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Alerta da OMS
O governo israelense alega que o local era uma “infraestrutura do Hezbollah”, mas reconheceu que o Jabal Amel foi “afetado incidentalmente”. No que diz respeito à instalação em Tebnine, afirmou que o hospital havia sido “tomado” pela milícia libanesa e que os médicos atendiam combatentes feridos.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) salientou que os ataques promovidos por Israel privam os pacientes vulneráveis do sul do Líbano de receber cuidados médicos. De acordo com especialistas em Direitos Humanos ouvidos pelo jornal britânico The Guardian, Tel Aviv conduz ofensivas contra instituições de saúde com o objetivo de degradar as condições de vida na região.