Leões, tigres e jaguar escapam de zoológico na Alemanha

Dois leões, dois tigres e um jaguar escaparam de um zoológico na cidade de Lünebach, na Alemanha, nesta sexta-feira (01). Os animais já foram encontrados e recapturados, mas não antes da polícia aconselhar moradores a não saírem de casa.

Segundo a imprensa, os bichos fugiram depois que uma tempestade inundou e danificou suas jaulas na quinta-feira (31).

Um urso também chegou a sair da jaula, mas foi morto com tiros disparados pelas forças de segurança logo em seguida, informou a agência AFP.

As fugas motivaram uma grande busca pela cidade que envolveu a polícia, os bombeiros e veterinários. A polícia aconselhou as pessoas a não saírem de casa e informarem caso vissem os fugitivos.

Com ajuda de um drone, os animais foram recapturados e já estão em suas celas no Eifel Zoo, segundo informou o porta-voz do zoológico à AFP.

O zoológico particular foi criado em 1965 e abriga cerca de 400 animais de 60 espécies. É um grande ponto turístico, recebendo até 70.000 pessoas por ano.

Há dois anos, um caso semelhante foi registrado em um zoológico em Leipzig, no leste da Alemanha. Dois dois leões saíram de suas gaiolas e tentaram fugir. Um foi morto a tiros e o outro recapturado.